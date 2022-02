Ölpreise ziehen an

Singapur – Die Ölpreise haben am Montag nach einer weiteren Eskalation des Ukraine-Kriegs wieder kräftig angezogen. So kletterte der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent wieder über die Marke von 100 Dollar, nachdem er am Freitag unter diesen Wert gefallen war. Zuletzt kostete ein Barrel der Sorte Brent 103,15 Dollar und damit 5,22 Dollar oder rund fünf Prozent mehr als am Freitag.

Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um knapp sechs Prozent auf 97,08 Dollar. Am Freitag waren die Preise für Öl wegen der vagen Hoffnung auf Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine etwas unter Druck geraten, nachdem sie am Donnerstag infolge des russischen Angriffs auf Mehrjahreshochs geklettert waren.

In der Nacht zum Montag haben sich Russlands Invasionstruppen in der Ukraine schwere Gefechte mit den Verteidigern geliefert. Nach Einschätzung des US-Verteidigungsministeriums wird der Vormarsch der Russen von heftiger Gegenwehr gebremst. Die Europäische Union setzte unterdessen ihre schwerwiegenden Sanktionen gegen die russische Zentralbank in Kraft.

Im benachbarten Belarus sollen in der Grenzregion Gomel Friedensgespräche beginnen. Doch es gibt Zweifel, ob diese etwas bewirken. (awp/mc/pg)