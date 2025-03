Amag übernimmt von Swisscom den E-Fahrzeugmanager Autosense

Zürich – Die Amag-Gruppe hat die Mehrheit an der Autosense AG übernommen. Verkauft wurden die Anteile am Spezialisten für E-Fahrzeugmanagement durch die Swisscom.

Mit der Übernahme der Mehrheit an Autosense erweitere Amag sein Ökosystem für erneuerbare Mobilität, teilte der Autoimporteur am Montag mit. Der Kauf gehe einher mit bedeutenden Investitionen in Photovoltaik und Ladeinfrastruktur in den vergangenen Jahren. Autosense ist ein Anbieter von integrierten Mobilitätslösungen für effizientes Flottenmanagement sowie von mobilen Anwendungen.

Das 2018 gegründete Unternehmen werde unter der bisherigen Leitung in den Geschäftsbereich Amag Energy & Mobility integriert. Dessen Geschäftsfeld umfasst das Ökosystem rund um Elektromobilität von Clyde und die Ladelösungen von Helion charge:ON sowie das umfassende Angebot rund um Photovoltaik, Wärmepumpen und Ladeinfrastruktur von Helion. Die Zusammenführung ermögliche ein Angebot innovativer Ladelösungen für zu Hause, unterwegs und am Arbeitsplatz.

Die Zürich Versicherung bleibe zudem als Minderheitsaktionär an Autosense beteiligt. (awp/mc/pg)