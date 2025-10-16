BYD Dolphin Surf gehört laut TIME Magazine zu den «Best Inventions of 2025»

New York – Das Magazin TIME hat den BYD DOLPHIN SURF als eine der «Best Inventions of 2025» nominiert. Das kompakte Elektromodell zeichnet sich durch innovatives Design, modernste Technologie und hohe Energieeffizienz aus.

Mit der Nominierung würdigt TIME den DOLPHIN SURF als cooles, lebensfrohes Stadtauto, das mit cleverem Raumkonzept, agiler Performance und frischem Look begeistert. Über 1 Million Kundinnen und Kunden weltweit erleben bereits, wie der E-City-Car urbane Mobilität neu definiert – ausgezeichnet auch als «Urban Car of the Year».

In der Schweiz ist der BYD DOLPHIN SURF seit Mai erhältlich. Die Preise für das Modell starten bei CHF 20’990.-. Bereits in der Basisversion «Active» überzeugt der DOLPHIN SURF mit einer umfangreichen Sicherheits-, Komfort- und Infotainment-Ausstattung – und setzt damit einen neuen Preis-Leistungs-Massstab im Segment der kompakten, urbanen Elektrofahrzeuge. (pd/mc/pg)

BYD