BYD festigt Position auf dem Schweizer Markt

Baar – Ein Jahr nach dem Markteintritt in der Schweiz unterstreicht BYD mit starken Wachstumszahlen seine erfolgreiche Entwicklung und stärkt seine Position im Schweizer Markt für elektrifizierte Mobilität weiter. Mit 555 Neuzulassungen allein im April 2026 verzeichnete die Marke ein Wachstum von 3864 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Insgesamt wurden in den ersten vier Monaten des Jahres 1’349 Fahrzeuge neu zugelassen – ein Plus von 1’450 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2025. Damit belegte BYD im April 2026 den ersten Platz im PHEV-Segment sowie den vierten Platz im Markt der meistverkauften Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge in der Schweiz.

Im Elektrosegment erreichte BYD einen Marktanteil von 5,5 % und belegte Platz sieben im Schweizer Markt. Der BYD SEALION 7 schaffte zudem den Sprung in die Top 10 der meistverkauften Elektrofahrzeuge des Landes. Im Plug-in-Hybridsegment erreichte BYD einen Marktanteil von 14,5 % und belegte den ersten Platz im Schweizer Markt. Der BYD SEAL U DM-i positionierte sich zudem auf Rang zwei seiner Kategorie.

BYD nahm seine Aktivitäten in der Schweiz im April 2025 mit einer Modellpalette von vier Fahrzeugen und einem noch im Aufbau befindlichen Vertriebsnetz auf. Ein Jahr später verfügt die Marke über 26 aktive Händlerstandorte in den wichtigsten Regionen des Landes. Bis Ende 2026 soll das Vertriebsnetz auf insgesamt 50 Verkaufsstellen erweitert werden. Parallel dazu arbeitet BYD am Aufbau eines Vertriebsnetzes für die neue Premium-Marke DENZA, deren Markteinführung in der Schweiz bis Ende Sommer geplant ist.

Auch das Produktportfolio wurde deutlich ausgebaut: Heute umfasst das Angebot von BYD acht Modelle – fünf vollelektrische Fahrzeuge und drei Plug-in-Hybride. Die Modellpalette richtet sich an unterschiedliche Kundenbedürfnisse in Bezug auf Technologie, Reichweite und Alltagstauglichkeit. Bis Ende des Jahres sind mindestens drei weitere Markteinführungen geplant. (pd/mc/pg)