Die Post stellt in Zürich und Bern nur noch elektrisch zu

Bern – Ab sofort stellt die Post Briefe und Pakete in den Grossstädten Zürich und Bern ausschliesslich mit elektrisch betriebenen Fahrzeugen zu – insgesamt 568 an der Zahl. Damit erreicht die Post einen Meilenstein auf dem Weg zu einer nachhaltigen Logistik. Ab 2030 soll die gesamte Zustellflotte der Post mit alternativen Antrieben, das heisst mit 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energiequellen wie beispielsweise Ökostrom, unterwegs sein.

Die Post setzt in den Städten Zürich und Bern bei ihren eigenen Zustellfahrzeugen gänzlich auf Strom. Insgesamt hat man in den beiden Städten neu 568 Fahrzeuge, die rein elektrisch unterwegs sind. Davon insgesamt 374 Elektroroller und 194 elektrisch betriebene Lieferfahrzeuge. Der Strom für die Fahrzeuge stammt zu 100 Prozent aus erneuerbaren Stromquellen aus der Schweiz. Damit sorgt die Post nicht zuletzt für einen nachhaltigeren Verkehr in den Städten.

40 Millionen Pakete werden jährlich elektrisch zugestellt

Dank der Umstellung stellt die Post schweizweit jährlich rund 40 Millionen Pakete elektrisch zu. Allein in der Stadt Zürich sind es 7.9 Millionen Pakete jährlich, in der Stadt Bern 3.4 Millionen Pakete. Um das möglich zu machen, hat die Post die Standorte schrittweise mit E-Fahrzeugen und einer elektrischen Ladeinfrastruktur ausgestattet. Die elektrische Zustellung bedeutet für die Post auch grosse Herausforderungen, die es zu lösen gab und teilweise noch immer gibt. Eine Herausforderung stellen die Reichweiten dar, die begrenzt sind – das ist je nach Zustelltour mit Zusatzaufwand verbunden.

Andererseits stellt auch das Thema Ladeinfrastruktur eine Herausforderung dar. Je nachdem ob ein Gebäude im Post-Besitz ist oder es zugemietet wird, gestaltet sich die Installation unterschiedlich anspruchsvoll. Von den schweizweit insgesamt rund 450 Zustellstellen der Post sind heute rund 140 vollständig mit Ladestationen ausgerüstet.

Genf, Basel und 50 weitere Standorte folgen 2024

Dass die Post in Zürich und Bern nur noch elektrisch unterwegs ist, ist erst der Anfang: Bis zum Jahresende 2024 wird die Post auch in den Städten Genf und Basel sowie an rund 50 weiteren Standorten vollelektrisch unterwegs sein. Die Post verwendet Ökostrom, der in der Schweiz zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen produziert wird. Die Elektrozustellfahrzeuge werden sogar mit «naturemade star»-zertifiziertem Ökostrom betrieben. Bis 2030 werden insgesamt rund 10’500 Zustellfahrzeuge in der ganzen Schweiz mit einer elektrischen oder einer anderen umweltfreundlichen Antriebstechnik ausgestattet sein. Die Post stellt damit Briefe und Pakete komplett klimaneutral zu. (mc/pg)