Elektroautos mit der «CKW Smart Charging App» günstiger und netzstabilisierend laden

Luzern – Ab sofort ist in den App-Stores die erste intelligente Elektroauto-Lade-App für die Schweiz verfügbar. Die «CKW Smart Charging App» ermöglicht es, Elektroautos günstiger zu laden und gleichzeitig das Stromnetz zu stabilisieren.

Die Zahl der Elektroautos steigt von Jahr zu Jahr stark an. 2022 hatte jedes vierte neu in Verkehr gesetzte Auto einen Stecker. Mit Blick auf die sich daraus ergebenden Herausforderungen wie zum Beispiel den steigenden Energiebedarf und eine mögliche hohe Netzbelastung, unterstützt CKW als erstes Schweizer Energieunternehmen das intelligente Laden von Elektroautos.

Stromnetz stabilisieren und Geld sparen

Die meisten Elektroautos werden am Abend nach der Heimfahrt – mehr oder weniger alle gleichzeitig – Zuhause zum Laden an der Ladestation angesteckt. Die daraus nach Feierabend entstehende hohe Belastung des Stromnetzes, hilft die «CKW Smart Charging App» zu verhindern. Sie verschiebt das Aufladen der Batterie in einen Zeitraum mit geringerer Netzbelastung. Die Lade-App wirkt dadurch netzstabilisierend und kann verhindern, dass Kohle- oder Gasstrom importiert werden muss.

Die App funktioniert ganz einfach: downloaden, Fahrzeug verbinden und Präferenzen erfassen. Bei den Präferenzen können die Uhrzeit, bis zu welcher die Batterie geladen werden soll, und der gewünschte Ladestatus der Batterie festgelegt werden. Auch die Niedertarif-Zeiten können hinterlegt werden. Diese werden danach von der App für das Laden der Batterie bevorzugt. Falls eine Photovoltaikanlage vorhanden ist, kann der Ladeprozess so gesteuert werden, dass die Batterie geladen wird, sobald die Anlage genügend Strom produziert. Ein weiterer Vorteil: Mit der App hat man den Ladestatus und die verbleibende Ladezeit jederzeit im Blick.

Das intelligente Laden mit der App funktioniert in der ganzen Schweiz und ist unabhängig vom lokalen Energieversorgungsunternehmen einsetzbar. Anders als beim bidirektionalen Laden verursacht Smart Charging keine zusätzlichen Ladezyklen.

Geld verdienen beim Laden mit der App

Die App führt zu einem dreifachen Gewinn: Das Portemonnaie wird geschont dank der Berücksichtigung des Niedertarifs, die Batterie kann mit einem grösseren Stromanteil aus nachhaltiger Energie geladen werden und zusätzlich erhält man einen Geldbetrag für die Mithilfe zur Netzstabilisierung. Letzteres funktioniert wie folgt: Für jede im Smart Charging Modus geladene Kilowattstunde gibt es eine Vergütung. Diese kann bis zu 100 Franken im Jahr betragen.

Die App wird von immer mehr Fahrzeugtypen unterstützt. Aktuell sind Modelle der folgenden Marken kompatibel: Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Renault, Jaguar und Tesla. Für alle weiteren Fahrzeugmodelle ist die App in Verbindung mit einer Easee-Ladestation ebenfalls einsetzbar.

