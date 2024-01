Volvo Cars meldet mit stark elektrifiziertem Portfolio neuen globalen Absatzrekord

Göteborg – Volvo Cars hat 2023 einen neuen globalen Absatzrekord aufgestellt: Das Unternehmen meldet für das Gesamtjahr einen Absatz von 708’716 Fahrzeugen, was einer Steigerung von 15 Prozent gegenüber dem Gesamtjahr 2022 entspricht.

Volvo Cars verzeichnete auch einen deutlichen Anstieg der Verkäufe seiner elektrifizierten Fahrzeuge. Im vergangenen Jahr verkaufte Volvo Cars 113’419 vollelektrische Fahrzeuge, was einem Anstieg von 70 Prozent im Vergleich zu 2022 entspricht, und 152’561 Plug-in-Hybridfahrzeuge (+ 10 Prozent). Die Verkäufe von vollelektrischen Fahrzeugen machten 16 Prozent aller weltweit verkauften Volvo Fahrzeuge im Jahr 2023 aus.

Recharge-Anteil in Europa bei 59 Prozent

In Europa wurden fast 295’000 Fahrzeuge verkauft, 19 Prozent mehr als 2022. Die Recharge-Reihe mit vollem Elektro- oder Plug-in-Hybrid-Antrieb machte im vergangenen Jahr 59 Prozent aller in der Region verkauften Fahrzeuge aus. In den USA legte Volvo Cars um 26 Prozent auf 128’700 Fahrzeuge zu. Die Zahl der verkauften Recharge-Fahrzeuge stieg um 28 Prozent und machte 28 Prozent aller in den USA verkauften Fahrzeuge im Jahr aus.

In China stiegen die Verkäufe um 5 Prozent auf rund 170’000. Insgesamt stiegen die Verkäufe von Recharge-Fahrzeugen im Zeitraum Januar bis Dezember um 26 Prozent. (mc/pg)

