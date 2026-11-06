Electra und Mercedes-Benz bauen Premium-Schnellladeangebot in Europa aus

Paris / Stuttgart – Neue Partnerschaft ermöglicht Mercedes-Benz-Kunden einen einfacheren Zugang zu mehr als 800 Electra-Schnellladestandorten in Europa – mit attraktiven Ladetarifen, Reservierungsmöglichkeiten und direkter Integration ins Fahrzeug.

Mit der neuen Premium-Partnerschaft erweitern Electra und Mercedes-Benz das Angebot für Fahrer von Elektrofahrzeugen in ganz Europa. Die Zusammenarbeit vereinfacht dabei mehrere Schritte des Ladevorgangs: von der Suche nach einer geeigneten Station bis zur Reservierung eines freien Ladepunkts. Über MB.CHARGE Public erhalten Kunden mehr Auswahl und können ihre Ladestopps besser planen. Das gilt insbesondere für Fahrten in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien und der Schweiz.

Die Vorteile im Überblick

Attraktive Ladetarife: Mercedes-Benz Kunden profitieren je nach MB.CHARGE Public Tarif von bevorzugten Konditionen an Electra-Stationen in ganz Europa

Einfacher Zugang: Electra-Stationen lassen sich direkt über das Mercedes-Benz Ladeökosystem im Fahrzeug oder über die Mercedes-Benz App finden und nutzen

Mehr Planungssicherheit: Kompatible Ladepunkte können bereits vor der Ankunft direkt aus dem Fahrzeug reserviert werden

Zuverlässige Schnellladeinfrastruktur: Electra erreicht eine Netzverfügbarkeit von über 98,5 Prozent; An ausgewählten Standorten sind Ladeleistungen von bis zu 600 kW möglich

Electra-Netzwerk wächst durch Integration von Mercedes-Benz Ladehubs

Im Zuge der Partnerschaft werden die 47 bestehenden Mercedes-Benz Schnellladeparks mit insgesamt 374 Ladepunkten Teil des europäischen Electra-Netzwerks. Davon befinden sich 31 Standorte in Deutschland und sechs in Österreich. Für die Kunden bleibt das gewohnte Ladeerlebnis an den Standorten erhalten.

Besonders deutlich zeigt sich der Ausbau in Deutschland: Hier wächst das Electra-Netz durch die Integration der Mercedes-Benz Standorte von bislang 50 auf 81 Ladeparks und verdoppelt sich damit nahezu.

Partnerschaft stärkt weiteren Ausbau der Schnellladeinfrastruktur

Mit der Zusammenarbeit verbinden beide Unternehmen ihre jeweiligen Stärken: Electra bringt sein wachsendes europäisches Schnellladenetz ein, Mercedes-Benz die digitale Integration des Ladeerlebnisses über MB.CHARGE Public. So erhalten Elektroautofahrende Zugang zu einem grösseren Netzwerk, ohne auf den gewohnten Komfort im Fahrzeug verzichten zu müssen.

Auch unabhängig von der Partnerschaft treibt Electra seine Expansion weiter voran. Allein in Deutschland plant der europäische Schnellladeanbieter, im kommenden Jahr 200 Millionen Euro zu investieren. Gemeinsames Ziel beider Unternehmen ist es, Schnellladen in Europa noch zugänglicher, komfortabler und zuverlässiger zu machen. (pd/mc/pg)