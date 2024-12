Mercedes-AMG gibt zeigt erstes Bild von eigenständigem Elektro-SUV

Affalterbach – Im November hat Mercedes-AMG ein eigenständiges Elektro-SUV angekündigt, also ein Modell, das nicht nur eine Motor-Fahrwerk-Variante eines normalen Mercedes-Modells ist. Jetzt hat der Automobilhersteller ein weiteren Einblick gewährt.

Der Full-Size-SUV steht als zweites Fahrzeug der vollelektrischen Architektur AMG.EA in den Startlöchern. Nun steuert das Fahrzeugprojekt auf den nächsten wichtigen Meilenstein zu: Erste SUV-Prototypen starten in Kürze in die Erprobung auf Testgeländen und im öffentlichen Strassenverkehr.

Als erste Station steht dabei die Wintererprobung in Nordschweden an. Bereits im Frühjahr dieses Jahres hat dort der Testzyklus für das viertürige Coupé begonnen. Nun muss sich auch der erst vor wenigen Wochen angekündigte High-Performance SUV den anspruchsvollen Tests in der Nähe des Polarkreises unterziehen. Dort wird bei Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt das Zusammenspiel sämtlicher Komponenten auf Herz und Nieren geprüft.

Mit Blick auf das innovative Antriebskonzept der elektrischen Architektur wird auch der SUV die Vorreiterrolle des kommenden Performance-Antriebs von Mercedes-AMG unterstreichen. Dazu zählen als Highlights der Einsatz von Axial-Fluss-Motoren und ein neues hochleistungsfähiges Batteriekonzept. (pd/mc/pg)