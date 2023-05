Mercedes-AMG präsentiert eigenen E-Scooter

Stuttgart – Bis zum Ende dieses Jahrzehnts will die Marke mit dem Stern im Rahmen der Strategie „Electric only“ vollelektrisch werden und hat einen klaren Plan für die Transformation in eine emissionsfreie Zukunft. Für die Mobilität auf der sogenannten „letzten Meile“ kommt mit dem Mercedes-AMG E-Scooter jetzt eine weitere emissionsfreie Lösung auf den Markt.

In Kooperation mit dem Schweizer Mikromobilitätsspezialisten Micro Mobility Systems AG lanciert Mercedes-AMG einen E-Scooter mit einem dem 500 Watt starken Elektromotor, der schnell auf 20 km/h beschleunigt. Anstelle eines Daumengasgriffs, wie ihn die meisten E-Scooter aufweisen, verfügt er über einen Drehgriff, der intuitiver und exakter betätigt werden kann. Der 9,6 Ah-Akku ermöglicht eine Reichweite von bis zu 40 Kilometern.

Neben Leistung und Lifestyle steht auch die Sicherheit im Fokus: Dank einer breiten Standfläche mit Antirutsch-Beschichtung finden beide Füsse einen festen und sicheren Stand. Die marken-typischen AMG Rauten werten das Trittbett optisch auf. Stabile Gummiräder mit einem 20-cm-Durchmesser sowie je eine individuell einstellbare Federung hinten und vorne lassen den Fahrer mühelos über unebenes Gelände flitzen. Dank der ergonomisch geformten Lenkstange mit Teleskopfunktion lässt sich der E-Scooter individuell auf jede Körpergrösse einstellen.

Gebremst wird der Mercedes-AMG E-Scooter entweder per elektrischer Motorenbremse am Drehgriff, mit einer Trommelbremse hinten oder über die Fussbremse am Schutzblech. Durch Bewegung des Drehgriffs nach vorne wird das kinetische Rekuperationssystem zum Bremsen aktiviert und gleichzeitig die Batterie wieder aufgeladen. Die Beleuchtung vorne und hinten sowie die seitlichen Reflektoren machen auch Fahrten in der Dunkelheit jederzeit möglich.

Verbindung mit Micro App

Ein nützliches zusätzliches Feature ist die Konnektivität mit der Micro App. Über Bluetooth verbindet sich der Mercedes-AMG E-Scooter mit dem Smartphone, welches in einer Halterung an der Lenkstange befestigt werden kann und liefert dem Fahrer über die App wertvolle Informationen über Geschwindigkeit, Distanz, Fahrzeit oder Batterieladezustand. Das integrierte Navigationssystem weist auf dem Display zudem den kürzesten Weg zum Ziel. Darüber hinaus kann man verschiedene Funktionen wie Licht oder Fahrmodus des E-Scooters direkt über die App steuern.

14,7 Kilogramm schwer

Für den Transport ist der Mercedes-AMG 14,7 kg schwere E-Scooter über einen intuitiven Faltmechanismus mit dem Fuss zusammenklappbar, auch die Handgriffe lassen sich einklappen. So findet er auch in einem kleinen Kofferraum Platz und kann bequem in allen öffentlichen Verkehrsmitteln mitgenommen werden. (mc/pg)