Mercedes me Charge bündelt weltweit mehr als 1,5 Mio Ladepunkte

Stuttgart – Mercedes-Benz hat im Januar mit seiner Ladeinfrastruktur einen Meilenstein erreicht: Das Mercedes me Charge Ladenetzwerk bündelt weltweit mehr als 1,5 Millionen Ladepunkte von über 1300 Ladeanbietern. Mercedes me Charge ist damit aktuell weltweit eines der grössten öffentlichen Ladenetzwerke.

Durch ein engmaschiges, länderübergreifendes Ladenetz bietet Mercedes-Benz Kundinnen und Kunden in 31 Ländern einen bequemen Ladeservice. Rund 600’000 Ladepunkte befinden sich in Europa, mehr als 800’000 in Asien und rund 100.000 sind in Nordamerika angesiedelt. Die Ladestationen im Mercedes me Charge Netzwerk befinden sich an strategisch wichtigen Punkten, wie in Städten, an Einkaufszentren, Hotels und entlang von Autobahnen. In Deutschland beispielsweise sind im Netzwerk von Mercedes me Charge mit über 100’000 Ladepunkten mehr als 90 Prozent aller Ladepunkte im Land integriert. Unter den insgesamt 1,5 Millionen Ladepunkten sind 170’000 Schnelladepunkte mit mindestens 150 kW Leistung.

Mercedes-Benz unterstreicht mit Mercedes me Charge zudem sein Engagement für eine nachhaltige und kundenorientierte Mobilität. In Europa, den USA und Kanada stellt Mercedes-Benz mittels Grünstromzertifikaten sicher, dass für Ladevorgänge über Mercedes me Charge eine äquivalente Strommenge aus erneuerbaren Energien ins Stromnetz eingespeist wird, sofern noch kein Strom aus erneuerbaren Energien vorliegt.

Einfacher Ladestart sowie automatisierte Abbuchung

Dank der vollständigen Integration von Mercedes me Charge in das MBUX-Multimediasystem wird öffentliches Laden zu einer Nebensache. Der intelligente Reichweitenassistent der Navigation berechnet eine komfortable und zeiteffiziente Route inklusive Ladestopps. An der Ladesäule erfolgt die Authentifizierung über die Anzeige im MBUX-Multimediasystem oder die Mercedes me App, die Mercedes me Charge RFID-Karte oder direkt per Plug & Charge bei kooperierenden Ladesäulenbetreibern.

Kundinnen und Kunden profitieren von ihrem Ladevertrag über Mercedes me Charge, der sie von Verträgen mit dem jeweiligen Ladesäulenbetreiber unabhängig macht. Jeder Ladevorgang wird automatisch über Mercedes me Charge abgebucht und monatlich abgerechnet.

Maximale Kostentransparenz und attraktive Fixpreise

Mercedes-Benz schafft maximale Kostentransparenz bei den Ladekosten an öffentlichen Ladestationen. Der genaue Ladepreis pro Kilowattstunde oder pro Minute sowie die voraussichtlichen Kosten bis zum Erreichen des maximalen Ladezustands können vor dem Ladevorgang auf dem MBUX-Display oder in der Mercedes me App eingesehen werden. Kundinnen und Kunden zahlen den Standardpreis des Ladestationsbetreibers, zu dem die genutzte Ladestation gehört. In Europa haben Kundinnen und Kunden die Möglichkeit zu einem attraktiven Fixpreis zu laden, der unabhängig vom Betreiber gilt. Sie wählen einen aus drei smarten Mercedes me Charge Ladetarifen und passen so die Kosten an das persönliche Fahrprofil und das individuelle Ladeverhalten an.

Mercedes me Charge wird weiter ausgebaut: Auch die bis Ende des Jahrzehnts geplanten 10’000 Ladepunkte des eigenen globalen Mercedes-Benz Charging Networks sowie das bestehende europäische Joint Venture IONITY und die im Aufbau befindlichen Kooperationen zum Aufbau einer Ladeinfrastruktur in Nordamerika und China werden vollständig in Mercedes me Charge integriert. (mc/pg)