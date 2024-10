Rekordzahl an verkauften E-Fahrzeugen im September

London – Krise im Elektroauto-Markt? Weltweitgesehen wohl kaum: Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Rho Motion wurden im September weltweit 1,7 Millionen E-Fahrzeuge verkauft. Der September übertraf den bisherigen Rekord vom Dezember 2023 um 150’000.

Hauptsächlich verantwortlich dafür war der chinesische Markt, der seinen bisherigen Rekord vom August um 90’000 Fahrzeuge überbot und im September 2024 1,1 Millionen verkaufte Einheiten erreichte. Insgesamt wurden in diesem Jahr bisher 11,5 Millionen Elektrofahrzeuge weltweit verkauft, was einem Wachstum von 22% im Jahresvergleich entspricht.

Momentaufnahme der Elektrofahrzeugverkäufe von Januar bis September 2024 im Vergleich zu Januar bis September 2023:

Weltweit: 11,5 Millionen, +22%

China: 7,2 Millionen, +35%

EU & EFTA & Grossbritannien: 2,2 Millionen, -4%

USA und Kanada: 1,3 Mio., +10%

Rest der Welt: 0,9 Millionen, +25%

Charles Lester, Data Manager bei Rho Motion, kommentiert: «Dieser rekordverdächtige Monat der EV-Verkäufe gibt der Branche neue Hoffnung. Während die Elektrifizierung des Verkehrs unausweichlich zu sein scheint, hat die jüngste Verlangsamung der Verkäufe in vielen Teilen der Welt Zweifel aufkommen lassen, die nun langsam ausgeräumt werden können. Die regionalen Unterschiede sind jedoch erstaunlich: Allein auf China entfällt weit mehr als die Hälfte des weltweiten Absatzes, während die Zahlen in Europa schrumpfen und in den USA und Kanada stetig wachsen.»

Im September 2024 wurden in der EU, der EFTA und dem Vereinigten Königreich etwas mehr als 300’00 Elektrofahrzeuge verkauft, was einer Gesamtzahl von 2,2 Millionen verkauften Einheiten für das Jahr entspricht. Die Verkäufe von batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) stiegen im Jahresvergleich um 12%, während die Verkäufe von Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen (PHEV) im Jahresvergleich um 12% zurückgingen. Die Fahrzeugverkäufe in Grossbritannien sind im September aufgrund der neuen Zulassungskennzeichen in der Regel stark, wobei die Verkäufe von Elektrofahrzeugen im September 2024 keine Ausnahme darstellen, da sich die Verkäufe von Elektrofahrzeugen im Vergleich zum Vormonat mehr als verdreifacht haben. Der norwegische Markt hat weiterhin eine extrem hohe E-Penetrationsrate, aber der Markt ist in Bezug auf das Volumen immer noch um 4% im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Der deutsche Markt wuchs im Jahresvergleich um 7%, aber die Verkäufe sind im Jahresvergleich immer noch um 20% gesunken.

China boomt

Einen weiteren Rekordmonat verzeichnete China. Nachdem im August 2024 zum ersten Mal die Marke von 1 Million verkaufter E-Fahrzeuge überschritten wurde, wurde dieses Kunststück im September 2024 mit 1,1 Millionen verkauften Einheiten erneut erreicht. Die chinesischen Hersteller bauen ihre Präsenz im Ausland weiter aus und exportieren verstärkt Elektrofahrzeuge in andere asiatische Länder und nach Lateinamerika. Auf BEV-Exporte aus China in die EU werden nun Zölle erhoben, die im November 2024 für fünf Jahre in Kraft treten sollen. Trotzdem werden viele Hersteller in der Lage sein, einen Teil der Kosten aufzufangen, und Hersteller wie BYD sind auch bestrebt, EV-Anlagen in Europa zu errichten.

USA und Kanada

Der US-amerikanische und kanadische Markt wächst weiterhin mit einem konstanten Tempo von 10 % im Vergleich zum Vorjahr. GM hat im dritten Quartal 2024 fast 10’000 Chevrolet Equinox verkauft und in den ersten acht Monaten des Jahres über 40’000 produziert. GM hat ausserdem mit dem Verkauf des Sierra EV begonnen und Volvo hat den Verkauf des EX30 gestartet. (mc/pg)