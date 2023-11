Renault zeigt fünf E-Tech-Modelle und zwei Schweizer Premieren auf der Auto Zürich

Zürich – Mit dem neuen Clio E-Tech full hybrid und dem neuen Espace E-Tech full hybrid feiert Renault zwei Schweizer Premieren bei der Auto Zürich.

Die diesjährige Auto Zürich, die von 2. bis 5. November in der Messe Oerlikon stattfindet, steht für Renault ganz im Zeichen der Elektrifizierung. Neben den bereits erhältlichen Modellen Austral E-Tech full hybrid, Arkana E-Tech full hybrid und Megane E-Tech 100% electric nimmt der Aussteller RRG Zürich auch zwei Schweizer Premieren zu der beliebten Messe mit: Den Neuen Renault Clio E-Tech full hybrid und den Neuen Renault Espace E-Tech full hybrid.

Renault Clio E-Tech Full Hybrid

Effizienz bedeutet, das meiste aus den gegebenen Ressourcen herauszuholen. Der Neue Renault Clio E-Tech full hybrid meistert diese Aufgabe mit Bravour. Kräftige 145 PS schickt der innovative Hybridantrieb an die Vorderräder – bei einem Durchschnittsverbrauch von gerade einmal 4,3 Litern pro 100 Kilometer. In urbanem Gebiet kann der Clio bis zu 80 Prozent rein elektrisch fahren. Mit den drei reichhaltigen Ausstattungsvarianten Evolution (ab CHF 18‘900.-), Techno (ab CHF 20‘900.-) und Esprit Alpine (ab CHF 28‘100.-, nur in Kombination mit dem E-Tech full hybrid Antrieb) bleibt Raum für Individualisierung. Ein modernes, dynamisches Design, viele Sicherheits- und Assistenzsysteme sowie beste Vernetzung und Verarbeitung ist allen Modellen gleich.

Renault Espace E-Tech Full Hybrid

Mit seinem sportlich-eleganten SUV-Design trifft der neue Renault Espace E-Tech full hybrid den Zahn der Zeit, bleibt aber auch in Sachen Platzangebot eine Nummer für sich. Bis zu sieben Passagiere oder 1.818 Liter Gepäck passen in die luxuriöse Kabine, die mit modernem OpenR Link Infotainmentsystem samt Google-Anbindung und etlichen Komfortfeatures auch lange Strecken zur Erholungszeit machen. Eine Sache aber hat sich verändert: Dank seines 200 PS starken E-Tech full hybrid Antriebs ist er der effizienteste Espace, den es jemals gab. Mit einem Durchschnittsverbrauch von nur 4,7 Liter auf 100 Kilometer schafft das 4,72 Meter lange SUV bis zu 1.196 Kilometer am Stück (Renault/mc)