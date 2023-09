Tesla: Frischzellenkur für das Model 3

Tesla überarbeitet sein Basismodell mit wenigen, aber wirkungsvollen Eingriffen. Die ertüchtigte Version steht kommende Woche auf der IAA in München. Und ab Ende Oktober bei der geneigten Kundschaft.

Tesla beherrscht die Kunst, viel Tamtam wenig Neues folgen zu lassen. Oder mit wenig Tamtam vieles neu aussehen zu lassen. Das Model 3 des amerikanischen Elektroautoherstellers folgt nun der zweite Maxime. Schon seit sechs Jahren ist es nahezu unverändert Teil des Strassenbilds, 2 Millionen Stück wurden verkauft. Jetzt wird es ohne bunte Bühnenshow dezent, aber wirkungsvoll überarbeitet. Von Ende Oktober an soll es an Kunden ausgeliefert werden. Wer schon live einen Blick darauf werfen will, muss kommende Woche nach München fahren, dort wird die verjüngte Version auf der Automesse IAA stehen. Tesla hat zunächst nur Bilder und einige Basisinformationen zur Verfügung gestellt.

Zuvörderst geht es um bessere Aerodynamik, neue Beleuchtung vorn und hinten sowie eine Neugestaltung des Innenraums.

Lesen Sie den ganzen Artikel bei FAZ.NET