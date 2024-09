Urban Connect elektrifiziert und digitalisiert Wincasa Flotte

Zürich – Urban Connect, Anbieter für betriebliche Mobilitätslösungen in der Schweiz, wächst weiter und vertieft die Zusammenarbeit mit Wincasa. Nach erfolgreichen Piloten über das letzte Jahr, hat Urban Connect das Management der Wincasa-Flotte, welche bis 2026 auf 46 elektrische Autos und 23 E-Bikes/E-Scooter wächst.

Urban Connect bietet ein vollständig integriertes Ökosystem von geteilten Mobilitätsoptionen für Geschäfts- und Privatzwecke an. Über 50 Firmen wie die Roche Schweiz, Google oder die Swiss setzen auf die geteilten E-Autos, E-Bike- und E-Trotti-Flotten, welche mit ÖV-Zugang, digitalen Parklösungen und einem Mobilitätsbudget ergänzt werden. Firmen sparen so Kosten, Aufwand, Platz und Emissionen, und bieten dabei ihren Mitarbeitenden zusätzlich eine nahtlose Nutzererfahrung an. (mc/pg)

Wincasa