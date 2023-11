Volkswagen elektrifiziert die Fahrzeugflotte des Vatikans

Vatikanstadt – Volkswagen unterstützt den Staat Vatikanstadt beim Umstieg auf nachhaltige Mobilität. Anfang 2024 liefert das Unternehmen knapp 40 vollelektrische Modelle seiner ID. Familie aus – vom ID.3 über den ID.4 bis hin zum ID.5.

Die Mobilität steht im Mittelpunkt eines speziellen Programmes mit der Bezeichnung «Ökologischer Umbau 2030», das darauf abzielt, den CO2-Fussabdruck des staatlichen Fuhrparkes zu verringern. Um dies zu erreichen, sollen die vorhandenen Fahrzeuge nach und nach durch Elektrofahrzeuge ersetzt werden, um bis 2030 die CO2-Neutralität des gesamten Fuhrparks zu erreichen.

Volkswagen ist der ausgewählte Partner für dieses Projekt und liefert dem Vatikanstaat über Volkswagen Financial Services ab Anfang 2024 eine Flotte an vollelektrischen Fahrzeugen. In späteren Phasen werden sukzessive weitere emissionsfreie Fahrzeuge der Marken des Volkswagen Konzerns an den Vatikan übergeben. Ziel ist es, bis 2030 die gesamte Flotte des Stadtstaats zu elektrifizieren. (mc/pg)

