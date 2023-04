Volkswagen präsentiert den ID.7 – mit bis zu 700 km (WLTP) Reichweite

Wolfsburg – Volkswagen präsentiert den neuen ID.7 und damit das erste globale Elektromodell der Marke für die gehobene Mittelklasse. Mit einer Kombination aus Reichweiten von bis zu 700 Kilometern (WLTP), souveränem Antrieb, grosszügigem Innenraum und Premiumtechnologien soll der ID.7 zur komfortablen Reiselimousine werden und ein neues Segment für die ID.-Familie erschliessen. Die Markteinführung des ID.7 soll noch dieses Jahr in Europa und China starten, in Nordamerika ab 2024.

Der ID.7 ist das erste MEB-Modell (Modularer E-Antriebsbaukasten) mit einer völlig neuen, hocheffizienten Antriebsgeneration. Es ist mit 210 kW (286 PS) die bislang leistungs- und drehmomentstärkste E-Maschine eines Volkswagen ID. Modells. Diese Leistungsvariante kommt im ID.7 unabhängig von der gewählten Batteriegrösse zum Einsatz. Das Aggregat mit der internen Bezeichnung APP550 wurde zusammen mit Volkswagen Group Components in Kassel entwickelt und wird dort auch produziert.

Der neue E-Antrieb konnte vor allem hinsichtlich des Energieverbrauchs optimiert werden: Abhängig von der Batteriegrösse werden WLTP-Reichweiten von bis zu 700 Kilometern und Ladeleistungen von bis zu rund 200 kW prognostiziert.

Der ID.7 ist fast fünf Meter lang und wurde aerodynamisch entworfen. Sein elegant abfallendes Dach im Coupé-Stil trägt dazu bei, einen hervorragenden ausstattungsabhängigen Luftwiderstandsbeiwert von etwa 0,23 zu erreichen. Der lange Radstand und die kurzen Überhänge sorgen im Innenraum für ein üppiges Raumangebot für alle fünf Insassinnen und Insassen.

Erster VW mit neuem Bedien- und Displaykonzept und exklusiven Ausstattungsoptionen

Im ID.7 setzt erstmals ein neues Bedien- und Displaykonzept ein. Zu den serienmässig verbauten Features gehören

ein 38-Zentimeter-(15-Zoll)-Infotainment-Screen

das Augmented-Reality-Head-up-Display

eine neue, in die erste Ebene des Infotainmentsystems integrierte Bedienung der Klimatisierung sowie frei belegbare Favoritentasten

ein hinterleuchteter Touch-Slider

Mit den neuen Massagesitzen oder dem elektronisch dimmbaren Panoramadach bietet der ID.7 Ausstattungsoptionen an, die es sonst nur in höheren Klassen bei Premiumwettbewerbern gibt. Das neue Panoramadach „Smart Glas“ kann per Touchbedienung elektronisch blickdicht oder klar geschaltet werden. Wie viele weitere Funktionen im ID.7 kann auch die Bedienung des Daches per natürlichem Sprachbefehl erfolgen – hierfür sorgt die neue Sprachassistenz „IDA“. Abgerundet wird das Spektrum an Optionen durch ein 700-Watt-Soundsystem von Harman Kardon: 14 Highend-Lautsprecher inkl. Centerspeaker vorn und Subwoofer im Kofferraum sorgen in der neuen VW Reiselimousine für ein überzeugendes Klangerlebnis.

Assistenzsysteme noch einmal weiterentwickelt

Assistenzsysteme wie „Travel Assist mit Schwarmdaten“* können im ID.7 bei Bedarf die Quer- und Längsführung übernehmen. Diesen hat Volkswagen gemeinsam mit CARIAD, dem Software-Unternehmen des Volkswagen Konzerns, entwickelt. Auf Wunsch unterstützt der ID.7 per „Travel Assist“ ab 90 km/h auch den assistierten Spurwechsel auf der mehrspurigen Autobahn. Der Fahrer oder die Fahrerin überwacht den Vorgang, wird aber spürbar entlastet. Auch beim Parken: Das kann der elektrische Volkswagen auf verschiedene Arten selbstständig erledigen. Eine davon: das Parken mit Memory-Funktion über eine Distanz von bis zu 50 Metern. Die Fahrerin oder der Fahrer sitzt dabei im ID.7 oder sie bzw. er überwacht den Parkvorgang per Smartphone-App von aussen.

Beschleunigte E-Offensive: zehn neue E-Modelle bis 2026

Der neue ID.7 ist eines von zehn neuen E-Modellen, die VW bis 2026 auf den Markt bringt. Allein in diesem Jahr starten der neue ID.3, der ID. Buzz mit langem Radstand und die Limousine ID.7. 2026 soll ein elektrisches Kompakt-SUV und die Serienversion des ID. 2all für unter 25.000 Euro kommen. (mc/pg)