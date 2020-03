Akenza: IoT-Lösung für effizienten Personenfluss in Geschäften

Zürich – Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Banken und viele weitere Geschäfte stehen aktuell vor einer Herausforderung: Wie können sie sicherstellen, dass nicht zu viele Menschen gleichzeitig in ihrem Geschäft sind? Auch ihre Kunden fragen sich: Woher weiss ich, wann der beste Moment ist, um einkaufen zu gehen?

IoT (Internet of Things) Lösungen bieten einen einfachen, schnellen und sicheren Weg, diese Herausforderung ohne zusätzliche Arbeitskräfte zu lösen. Beispielsweise können IoT Lösungen beim Eingang eines Geschäfts automatisch erfassen, wieviele Personen ein Geschäft betreten. Wenn es zu viele sind, dann meldet das System dies automatisch weiter.

Schutz der Kunden und Mitarbeitenden

Vikram Bhatnagar, CEO von Akenza, einem Schweizer IoT-Unternehmen mit Sitz in Zürich, erklärt: «Dank unseres IoT-Systems können wir Flughäfen, Banken und Einzelhandelsgeschäften eine einfache Lösung anbieten, um ihre Kunden und Mitarbeiter zu schützen. Sie können ihr Geschäft dadurch mit einer automatisierten, auf IoT basierten Personenerfassung in Übereinstimmung mit den staatlichen Vorgaben betreiben. Und ihre Kunden können den optimalen Zeitpunkt für den Besuch eines Geschäfts einfach und online im Voraus oder via App vor Ort überprüfen.»

Vorteile von IoT Lösungen

Unternehmen können den Personenfluss in ihren Räumlichkeiten messen und so ihren Betrieb besser planen, da sie über Echtzeitdaten verfügen, um faktenbasierte Entscheidungen zu treffen.

Die Einsatzplanung der Mitarbeiter wird auf der Grundlage von Daten und Fakten und nicht auf intuitiven Annahmen und Einschätzungen berechnet.

Die Technologie kann einfach in bestehende System integriert werden.

IoT-Systeme sammeln Daten für die zugewiesenen Räumlichkeiten und ermöglichen eine effizientere Nutzung.



GDPR konform und in Echtzeit

Die Lösung von Akenza basiert auf Stereokameras von Xovis, einem Weltmarktführer. Die Technologie deckt Eingangsbereiche, Ladenflächen und ganze Grundrisse je nach Anforderung ab. Zusammen mit dieser fortschrittlichen Technologie kann die Anzahl der Personen in einem Geschäft automatisch, anonym und in Echtzeit gemessen werden. Die Konfiguration ist einfach, die Daten werden im Akenza Core IoT-System eingespiesen und stehen über mobile Endgeräte, auf Bildschirmen und in einer Live-Applikation zur Verfügung. Die gesamte Lösung ist vollständig GDPR-konform.