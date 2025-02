Cisco erweitert Partnerschaft mit NVIDIA im Bereich KI für Unternehmen

Wallisellen – Cisco, der weltweit tätige Netzwerk- und Sicherheitsanbieter, erweitert seine Partnerschaft mit NVIDIA, um Unternehmen KI-gestützte Lösungen anzubieten. KI ist für das Wachstum von Unternehmen unverzichtbar, sie stehen bei der Einführung jedoch noch am Anfang. Denn sie müssen die technische Komplexität und die hohen Sicherheitsanforderungen beim Betrieb KI-fähiger Rechenzentren bewältigen. Die erweiterte Partnerschaft bietet Unternehmen Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten, um die Nachfrage von KI-Workloads nach leistungsstarken, latenzarmen und extrem energieeffizienten Verbindungen innerhalb sowie zwischen Rechenzentren, Clouds und AnwenderInnen zu erfüllen.

«Ein robustes und skalierbares KI-Ökosystem ist entscheidend, um das transformative Potential der KI voranzutreiben», sagt Hans Vestberg, Chairman und CEO von Verizon. «Die erweiterte Partnerschaft zwischen Cisco und NVIDIA, sowie unsere Verizon AI Connect-Strategie und -Lösungen, ermöglichen und beschleunigen ressourcenintensive KI-Workloads bis zu Edge Bereichen von Netzwerken.»

Durch die einfachere Integration und Standardisierung von Cisco- und NVIDIA-Technologien profitieren Kunden von aktuellen und künftigen technologischen Fortschritten der NVIDIA Spectrum-X-Plattform wie adaptives Routing, Telemetrie, Staukontrolle und niedrige Latenzzeiten. Gleichzeitig nutzen sie das breite Netzwerk-, Cybersecurity- und Digital Resilience-Portfolio von Cisco, einschliesslich der Splunk-Datenplattform. Da Unternehmen KI-Funktionen entwickeln und Modelle auf ihren eigenen Daten trainieren, wird eine umfassende Cyber-Sicherheitsstrategie immer wichtiger.

Gemeinsame Basis für KI-Workloads

Die NVIDIA Spectrum-X Ethernet-Netzwerkplattform auf Basis von Cisco und NVIDIA Silicon wird die Grundlage für viele KI-Workloads in Unternehmen bilden. Durch die Interoperabilität zwischen ihren Netzwerkarchitekturen erfüllen beide Anbieter die Bedürfnisse der Kunden nach einfachen, umfassenden Lösungen. Die erweiterte Partnerschaft ermöglicht es den Kunden, ihre Investitionen in KI-Infrastrukturen mit einer gemeinsamen Architektur zu optimieren und dabei ihre bestehenden Management-Tools und -Prozesse zu nutzen – über Front- und Back-End-Netzwerke hinweg.

«Unternehmen stehen unter enormem Druck, KI schnell und effektiv einzusetzen, und viele Führungskräfte müssen die Investition rechtfertigen und gleichzeitig die Risiken abwägen», erklärt Chuck Robbins, Vorsitzender und CEO von Cisco. «Gemeinsam arbeiten Cisco und NVIDIA daran, Barrieren für Kunden zu beseitigen und sicherzustellen, dass sie ihre Infrastrukturinvestitionen optimieren können, um das Potential von KI zu erschliessen.»

«KI schreitet mit Lichtgeschwindigkeit voran und wird jede Branche revolutionieren», so Jensen Huang, Gründer und CEO von NVIDIA. «NVIDIA Spectrum-X ist ein für KI optimiertes Ethernet. Zusammen mit den Unternehmensplattformen und der globalen Reichweite von Cisco können wir Unternehmen auf der ganzen Welt dabei helfen, eine hochmoderne NVIDIA-Infrastruktur aufzubauen, um sich mit Hilfe von KI schnell zu transformieren.»



Cisco und NVIDIA: Schnellere Einführung von KI-Workloads im Unternehmen

Gemeinsam wollen Cisco und NVIDIA die Einführung von KI in Unternehmen auf ein neues Niveau heben. Dafür stellen sie äusserst leistungsstarke Ethernet-Lösungen für KI-Workloads bereit und erweitern die Spectrum-X-Architektur von NVIDIA um Cisco Silicon One. Damit ist sie die einzige Partner-Lösung dieser Art, die in Spectrum-X-Ethernet-Lösungen unterstützt wird. Gleichzeitig werden Bereitstellung und Betrieb vereinfacht sowie Workload Performance und Visibilität verbessert. Zudem trägt die erweiterte Partnerschaft dazu bei, Ethernet-KI-Projekte in Rechenzentren von Unternehmen vom Prototyp bis zur vollständigen Bereitstellung zu entwickeln, die sonst auf Public-Cloud- oder SaaS-Dienste beschränkt wären.



Cisco und NVIDIA planen aktuell folgende gemeinsame Lösungen für Kunden:

Cisco wird Rechenzentrums-Switches mit der NVIDIA Spectrum Ethernet-Plattform entwickeln. Der offene Ökosystem-Ansatz bietet Kunden mehr Auswahl und Flexibilität. Unternehmen können die NVIDIA Spectrum-X Netzwerkplattform sowohl mit Cisco- als auch mit NVIDIA-Switch-Silicon-basierten Architekturen standardisieren und so die branchenführenden Technologien in einer Management-Fabric vereinen.

Der offene Ökosystem-Ansatz bietet Kunden mehr Auswahl und Flexibilität. Unternehmen können die NVIDIA Spectrum-X Netzwerkplattform sowohl mit Cisco- als auch mit NVIDIA-Switch-Silicon-basierten Architekturen standardisieren und so die branchenführenden Technologien in einer Management-Fabric vereinen. Cisco und NVIDIA erstellen und validieren NVIDIA Cloud Partner (NCP) und Enterprise Reference Architectures auf Basis von NVIDIA Spectrum-X mit Cisco Silicon One, Hyperfabric, Nexus, UCS Compute, Optics und anderen Cisco-Technologien.

mit Cisco Silicon One, Hyperfabric, Nexus, UCS Compute, Optics und anderen Cisco-Technologien. Cisco und NVIDIA wollen gemeinsam die leistungsfähigsten Ethernet-Lösungen für Kunden entwickeln und bereitstellen. Die kontinuierliche Zusammenarbeit soll wichtige Herausforderungen wie Überlastungsmanagement und Lastausgleich lösen, damit Kunden KI-Implementierungen skalieren und sichern können.

«Die langjährigen Partnerschaften von World Wide Technology mit Cisco und NVIDIA haben bereits zu bahnbrechenden KI-Lösungen geführt, die Innovationen und Transformationen von Unternehmen vorantreiben», erläutert Jim Kavanaugh, Mitbegründer und CEO von World Wide Technology. «Indem wir die Stärken von Ciscos tiefgreifender Expertise im Rechenzentrum und NVIDIAs fortschrittlichen KI-Technologien nutzen, können wir unseren Kunden einen einmaligen Mehrwert bieten und sie dabei unterstützen, die Komplexität der KI-Einführung mit Zuversicht zu meistern.»

Weitere Informationen finden Sie in diesem Blog von Cisco EVP und Chief Product Officer Jeetu Patel.

Verfügbarkeit

Cisco plant, seine Silicon-Switches so zu verbessern, dass sie mit Spectrum-X und den Referenzarchitekturen von NVIDIA kompatibel sind. Diese Updates werden voraussichtlich Mitte des Kalenderjahres 2025 verfügbar sein, einschliesslich bestehender und neuer Cisco Nexus-, Cisco Nexus Hyperfabric- und Cisco UCS-Produkte. Der Zeitplan für neue Cisco Spectrum Switches wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. (Cisco/mc/hfu)