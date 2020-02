Das Ferienhaus direkt am Golfplatz

Glattbrugg – Ein weiter grüner Rasen, angenehmes Wetter und ein schönes Panorama lassen Golfer-Herzen höher schlagen. Und wenn das „Ferien-Zuhause“ gleich in der Nähe des Greens liegt, steht den Golfferien nichts mehr im Weg.

Das Spiel mit dem kleinen weissen Ball wird immer beliebter und auch „Neulinge“ finden immer mehr Gefallen am Golfsport. Ob im Golf-Paradies Mallorca, auf einem Fairway mit Blick auf Irlands beeindruckende Landschaft oder verbunden mit Badeferien in Kroatien: Golfbegeisterte können ihre Ferien dank einem Ferienhaus „zuhause“ und sogleich neben dem Green verbringen.

In Spaniens Golf-Mekka

Mallorca gilt schon länger als Golf-Paradies: Die Insel beheimatet einige der beliebtesten Golfplätze Europas und bietet dank des mediteranen Klimas optimale Golf-Verhältnisse. Der 18-Loch-Golfplatz befindet sich an der Bucht von Alcudia und bietet einen fabelhaften Blick aufs Meer. Wer zwischen den Partien eine Pause braucht, packt seinen Caddie und besichtigt die historische Altstadt oder entspannt sich am zehn Kilometer langen Sandstrand.

Faszinierende Golflandschaft in Irland

Die einzigartige Landschaft Irlands lockt jährlich unzählige Golfer auf die Insel. Steilklippen, Buchten und grüne Flächen prägen den Westen des Landes.

Zwischen Strand und Green in Kroatien

Wer seine Golfferien mit Badeferien verbinden möchte, ist in Kroatien genau richtig. Die Perle der östlichen Adriaküste bietet ruhige Golfplätze, wie zum Beispiel jenen im Brijuni-Nationalpark auf der gleichnamigen Inselgruppe. Dort kann nicht nur das Handicap verbessert werden. Auch archäologische Touren, Tauchgänge oder eine Zugfahrt durch den Safaripark sind möglich. Der Fischerort ist als Wassersportdestination und für seinen historisch geprägten Hafen bekannt, von dem aus der Nationalpark per Fähre erreichbar ist. (Interhome/mc/kbo)

3-Sterne-Ferienwohnung „Nautic 3“ in Puerto Alcudia auf Mallorca

5-Sterne-Ferienhaus „Pairc na Saileac“ in Sneem in Irland

4-Sterne-Ferienwohnung „Villa Fasana“ in Fazana in Kroatien