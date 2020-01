Edelweiss verrät die Reisetrends 2020

Zürich – Die Schweizer sind ein reisefreudiges Volk. Auch für das neue Jahr schmieden viele bereits fleissig an ihren Ferienplänen. Aber es ist gar nicht so leicht, bei den schier unbegrenzten Möglichkeiten das nächste Reiseziel zu wählen. Ferieninspiration gefällig? Die Schweizer Ferienfluggesellschaft Edelweiss weiss, wohin es die Schweizerinnen und Schweizer dieses Jahr zieht und welche Arten von Reisen zur Zeit

besonders beliebt sind.

«Egal wohin, hauptsache warm»: Gerade in den kühleren Monaten zieht es die Schweizerinnen und Schweizer in wärmere Gefilde. Zu den beliebtesten Winter-Getaways 2020 gehören nach wie vor Florida, die Karibik und Destinationen im indischen Ozean. Sie alle bieten Strand, Sonne und sommerliche Temperaturen – das ganze Jahr über. Kein Wunder, dass diese Ferienziele gerade in der hiesigen Wintersaison gut besucht sind. Deswegen empfiehlt Edelweiss Chief Commercial Officer Patrick Heymann: «Costa Rica und die Dominikanische Republik bieten ein ganzjährig ideales Reise-Klima, sind aber im Frühling und Herbst weniger besucht.»

Ein weiterer Tipp sei eine Reise in unbekanntere Alternativ-Ziele, so Patrick

Heymann weiter: «Wer auf der Suche nach bunten Märkten und orientalischer Kultur ist, kann statt Marrakesch auch Agadir besuchen. Oder man bucht seine Bike-Ferien auf Menorca statt Mallorca.» Für Rundreisen empfiehlt Patrick Heymann, den Trip entgegen der üblichen Reiseströme zu planen: «Starte deine Vietnam-Rundreise zum Beispiel in Ho Chi Minh City statt Hanoi.»

Aktivferien für Körper und Seele

Ob Winter oder Sommer: Badeferien sind bei den Schweizerinnen und Schweizern noch immer im Trend. Aber bitte mit einer ordentlichen Prise Action: «Unsere Gäste wollen in den Ferien nicht nur entspannen, sondern auch etwas erleben – dafür nutzen viele unseren gratis Sportgepäck-Transport, um das Surfbrett, das Velo oder die Golftasche mit in die Ferien zu nehmen», so Patrick Heymann. Die Schweizerinnen und Schweizer reisen für ihre Aktivferien auch gerne in weiter entfernte Länder. Kein Wunder: Ferienziele wie Mauritius, San Diego oder Cancún locken mit idealem Sportwetter und Golfplätzen mit Blick aufs Meer, während Kapstadt und Florida ein Eldorado für Wassersportler bieten.

Tiefenentspanntes und individuelles Reisen

Aber auch für Entspannungssuchende bieten sich immer mehr Reiseoptionen an. Wellness-Reisen – oder sogenannte Health Holidays – werden immer beliebter. Auf der Suche nach Selbstoptimierung und einer Auszeit vom stressigen Alltag gönnen sich die Schweizerinnen und Schweizer aber nicht einfach nur Massagen in ihren Hotels, sondern buchen gerne auch spezialisierte Wellbeing- und Erholungscamps. Der Trend geht von Ayurveda-Reisen in Sri Lanka, über Yoga-Ferien in Griechenland und bis zu Detox-Trips in Thailand.

Generell gilt bei der Ferienplanung je länger je mehr: All inclusive? Nein danke. Die Schweizerinnen und Schweizer wagen sich aus den Hotelanlagen raus und erkunden die Umgebung ihrer Ferienziele gerne auf eigene Faust. Das ist auch sehr zu empfehlen, sagt Patrick Heymann: «Gängige All-Inclusive-Ferienziele wie die Dominikanische Republik oder die Seychellen bieten eine Vielfalt an kulturellen und landschaftlichen Highlights sowie authentische Erlebnisse, die es zu entdecken lohnt.» Also los: raus aus dem Hotel und rein ins Abenteuer! (Edelweiss Air/mc/kbo)

Edelweiss Air