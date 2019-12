Erster gedruckter Kinderhotelführer erschienen

Salzburg, Friedburg – Das Internetportal www.kinderhotel.info mit Sitz in Friedburg hat den ersten gedruckten Kinderhotelführer im deutschsprachigen Raum auf den Markt gebracht. Das Buch wurde am 10. Dezember bei einer Pressekonferenz im Salzburger Spielzeugmuseum erstmals dem Publikum präsentiert.

Im 400 Seiten umfassenden Ratgeber befinden sich 222 ausgewählte Familienhotels aus Österreich, Deutschland, Italien und weiteren Ländern. Darunter auch jene 50 Preisträger, die im Rahmen des kinderhotel.info Awards 2020 ausgezeichnet wurden.

„In unserem Buch präsentieren wir ausgewählte Familienhotels, die sich perfekt für den Urlaub mit der Familie eignen. Vom einfachen Familienhotel mit Kinderbetreuung über das klassische Kinderhotel mit einem Rundum-Service für Kinder bis hin zum familienfreundlichen 5-Sterne Wellness-Hotel“, erklärt Redaktionsleiter Roland Bamberger. Mehr als 1’000 Bilder und zahlreiche Detailinformationen machen das neue Buch zu einem wertvollen Begleiter in der Urlaubsplanung mit Kindern.

Es wurden 50 der im Kinderhotelführer beschriebenen Unterkünfte mit dem kinderhotel.info Award 2020 prämiert. Diese Auszeichnung erhalten nur jene Betriebe, die hinsichtlich familienfreundlicher Ausstattung als auch betreffend der Gästezufriedenheit zu den Top 50 Europas zählen. Die offizielle Vorstellung der Award-Gewinner erfolgt Anfang Januar im Rahmen einer Presseaussendung.

Am wichtigsten bei der Wahl des Familienhotels: Hallenbad, Wasserrutsche, Kinderbetreuung

Mit rund 750 eingetragenen Familienhotels zählt kinderhotel.info zu den umfangreichsten Vergleichsplattformen der Branche. Um das optimale Angebot zu finden, stehen auf dem Internetportal neben der geografischen Suche via Landkarte auch 96 individuell kombinierbare Suchfilter zur Verfügung. Die Zugriffszahlen auf kinderhotel.info wachsen jährlich um rund 30 Prozent. In den letzten zwölf Monaten haben mehr als 800’000 Familien auf dieser Plattform ihren Urlaub geplant und dabei rund vier Millionen Seiten aufgerufen. (Kinderhotel/mc/kbo)

Kinderhotel