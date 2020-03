Erstes Legoland Hotel im Nahen Osten

Dubai – Als Teil von Dubai Parks and Resorts entsteht aktuell das erste Legoland Hotel im Nahen Osten. Ab Sommer 2020 können grosse und kleine Fans der beliebten Familienfreizeitparks in dem Lego thematisierten Hotel übernachten.

Am Eingang zum Legoland Dubai gelegen, ist das neue Hotel die ideale Ergänzung zum Parkbesuch. Das erste Haus seiner Art in der arabischen Region wird seine Gäste unterhaltsam in den Bann des wohl beliebtesten Bausteins der Welt ziehen.

Die Zimmer des fünfstöckigen Resorts sind in fünf beliebten Lego Themen gestaltet: Die Gäste können für ihren fantasievollen Aufenthalt zwischen Adventure, Pirates, Kingdom, Friends und Ninjago wählen. Nicht nur in den Zimmern, auch im Restaurant und der Lobby gibt es zahlreiche Lego Modelle zu entdecken. Bau-Workshops und Spielbereiche sorgen dafür, dass auch nach Parkschluss keine Langeweile aufkommt.

Von dem farbenfrohen Hotel aus blickt man auf die Flaniermeile Riverland Dubai, auf der sich Gäste auf eine nostalgische Zeit- und Weltreise entlang eines künstlichen Kanals begeben können. Hausgäste haben freien Zugang zu allen vier Freizeitparks der Dubai Parks and Resorts. Das sind neben Legoland Dubai und Legoland Water Park Motiongate Dubai und Bollywood Parks Dubai. Dort tauchen Kino- und Achterbahn-Fans in die Filmwelt Hollywoods und Indiens ein. Alle Parks sind fussläufig vom Hotel erreichbar. (noble kommunikation/mc/kbo)

