Huawei Schweiz zum 5. Mal in Folge zum Top Employer gekürt

Zürich – Jeweils Anfang Jahr gibt das «Top Employers Institute» die besten Arbeitgeber in Europa bekannt. Und Jahr für Jahr punktet Huawei in zahlreichen europäischen Ländern, darunter auch die Schweiz, als Top Employer. Gewürdigt werden Kriterien wie Personalstrategie, Arbeitsumfeld, Talentakquise, Lernen, Wohlbefinden sowie Vielfalt und Inklusion.



Die vom «Top Employers Institute» zertifizierten besten Arbeitgeber stellen ihre Mitarbeiterinnen in das Zentrum des unternehmerischen Handelns und bieten ihnen ein herausragendes Arbeits- und Entwicklungsumfeld. Die Zertifizierung folgt einem mehrstufigen Prozess, der damit beginnt, dass sich ein Unternehmen überhaupt erst für die Zulassung qualifizieren muss. In die Auswertung werden 6 HR-Bereiche einbezogen, die 20 Unterthemen beinhalten, wie etwa Personalstrategie, Arbeitsumfeld, Talentakquise, Lernen, Wohlbefinden sowie Vielfalt, Integration und vieles mehr.



Liu Wei, HR Director von Huawei Schweiz, sagt: «Es freut uns ausserordentlich, dass unser Engagement für unsere Mitarbeitenden über die vielen Jahre so konstant gewürdigt wird. Seit mehr als 15 Jahren sind wir in der Schweiz verwurzelt und in der Lage, sehr attraktive Arbeitsplätze sowohl hinsichtlich der Arbeitsinhalte als auch der Arbeitsbedingen anzubieten und so Talente anzuziehen und zu halten. Bei uns arbeiten Menschen aus über 30 verschiedenen Ländern – kulturelle Diversität und Inklusion sind daher für uns wichtige Werte. Und als Technologieanbieter wissen wir auch, dass es immer am Puls der Zeit zu bleiben gilt, um im Wettbewerb zu bestehen. Daher ist uns die Personalentwicklung in einem ansprechenden Arbeitsumfeld ein sehr wichtiges Anliegen.»



David Plink, CEO des Top Employers Institute, gratuliert Huawei zur Zertifizierung: «Ein zertifizierter Top-Arbeitgeber zu sein, bedeutet, bei der Personalarbeit an der Spitze zu stehen. Die Organisationen, die wir würdigen, durchlaufen ein strenges Verfahren zur Bewertung und Validierung ihrer Richtlinien und Bedingungen, die den Best Practices der Branche entsprechen oder diese übertreffen. Top-Arbeitgeber wie Huawei verpflichten sich, ihre Personalpraktiken kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu verbessern – für eine bessere Arbeitswelt.» (Huawei/mc/hfu)

Über TOP EMPLOYERS INSTITUTE

Die Top-Employer-Zertifizierung wird an die besten Arbeitgeber auf der ganzen Welt verliehen: Organisationen, die die höchsten Standards für Mitarbeiterangebote aufweisen. Jedes dieser Unternehmen verfügt über ein zukunftsorientiertes Personalwesen, das kontinuierlich an der Optimierung der Arbeitsbedingungen arbeitet und bei der Entwicklung seiner Mitarbeitenden eine Vorreiterrolle einnimmt. Weitere Informationen unter www.top-employers.com/de/