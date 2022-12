KEMARO: Erfolgreiche Finanzierungsrunde von knapp 5 Millionen CHF

Eschikon – Mit dem Reinigungs-Roboter K900 bietet die KEMARO AG eine einzigartige Maschine für den industriellen Einsatz an. Das Unternehmen beschäftigt über zwanzig Mitarbeitende am Standort Eschlikon TG. Für die weltweite Expansion sicherte sich die KEMARO AG im Rahmen einer Series-A Finanzierungsrunde weiteres Kapital.

Die Finanzierungsrunde der KEMARO AG in Höhe von knapp CHF 5 Mio. wurde mit fünf Investoren durchgeführt, wovon drei Bestandesaktionäre re-investierten. Spicehaus Partners agierte dabei als Lead-Investor. «Die vergangenen zwei Jahre haben deutlich gezeigt, dass die KEMARO AG erfolgreich die steigende Nachfrage nach autonomen und digitalen Lösungen im industriellen Bereich bedient, auch in Bezug auf Arbeitssicherheit und Staubreduktion», sagt Daniel Andres, Gründer und Partner bei Spicehaus Partners AG. Eine der Neuinvestorinnen, die W+P Beteiligungen AG aus Wil SG, ist ebenfalls vom Durchbruch überzeugt. «In praktisch allen Logistik- und Produktionsbauten, die unser Unternehmen erstellt, kann der K900 sinnvoll eingesetzt werden», so Inhaber Maurice Weber über das Engagement.

Grösster Investor aus Japan

Nebst der W+P konnten mit der Obayashi Corporation ein zweiter Corporate-Investor für eine vertiefte strategische Zusammenarbeit gewonnen werden. Das Unternehmen gehört zu den grössten Bauunternehmen Japans, gelistet im Nikkei 225, und beteiligt sich ebenfalls an der Finanzierungsrunde der KEMARO AG. Tamaki Horii, Leiter der Corporate Strategy – und Business Development Division bei Obayashi Corporation, ist vom Marktpotenzial des weltweit einzigartigen Trockenreinigungs-Roboters überzeugt: «Wir freuen uns, die KEMARO AG in dieser Phase zu unterstützen und zu begleiten.» Der K900 ist heute bereits in 20 Ländern im Einsatz, das zusätzliche Kapital wird für den weiteren Markteintritt nach Asien und in die Vereinigten Staaten investiert. «Diese Series-A Finanzierungsrunde ermöglicht es uns, die weltweiten Expansionspläne weiterzuführen», so Armin Koller, Mitgründer und Verwaltungsratspräsident der KEMARO AG. «Mit den Investoren haben wir nicht nur notwendiges Kapital gewonnen, sondern auch viel unternehmerische Erfahrung und strategische Marktexpansion an Bord geholt.»

Gewinnerin des Schweizer Logistics Award

Ein bedeutender Meilenstein für die KEMARO AG war der Sieg diesen Sommer am Swiss Logistics Award, bei dem man sich gegen namhafte Schweizer Unternehmen wie die SBB-Cargo, Feldschlösschen oder Denner durchsetzte. Die Jury überzeugte speziell die ökologische Nachhaltigkeit, der Gesundheitsschutz und die Kostenersparnis beim Einsatz eines K900. Hinzu kommt, dass der Kehrsaugroboter in der Schweiz produziert wird. Der Swiss Logistics Award gab dem Unternehmen viel Anerkennung und Schwung für die weitere Arbeit. (Kemaro/mc/hfu)