Nexi wird Partner von Best of Swiss Apps und Best of Swiss Web

Zürich – Das Pay-Tech-Unternehmen Nexi Schweiz AG engagiert sich ab diesem Jahr für die beiden Branchen-Awards Best of Swiss Web und Best of Swiss Apps.

Best of Swiss Apps und Best of Swiss Web freuen sich, Nexi als neuen Partner für die kommenden drei Jahre begrüssen zu dürfen. Diese Partnerschaft unterstreicht unser Engagement für Spitzenleistungen in der schweizerischen App- und Web-Entwicklung und hilft mit, die Veranstaltungen massgeblich weiterzuentwickeln.

«Digitale Ökosysteme sind das Rückgrat der modernen Schweizer Wirtschaft. Sie fördern Innovation, treiben den Fortschritt voran und ermöglichen es der Schweiz, an der Spitze der globalen Digitalisierung zu stehen. Nexi als Anbieter von digitalen Zahlungen ist stolz darauf, mit der Unterstützung des Best of Swiss Web Awards und Best of Swiss Apps Awards einen Beitrag zu dieser dynamischen Entwicklung leisten zu können und die Zukunft des digitalen Handels in der Schweiz mitzugestalten», freut sich Marianne Bregenzer, Country General Manager Nexi Schweiz AG.

Nexi ist ein führendes Pay-Tech und in Europa in mehr als 25 Ländern aktiv. Das Unternehmen ist aus dem renommierten deutschen Zahlungsdienstleister Concardis hervorgegangen und mittlerweile Partner von mehr als zwei Millionen Dienstleister – vom grossen Marktplatz bis zum lokalen Mittelstandsunternehmen. Nexi setzt auf intuitive digitale Prozesse, um Einkaufen und Bezahlen sicher und einfach zu machen, sowohl für Konsumentinnen und Konsumenten als auch für Gewerbetreibende. In der Schweiz ist Nexi seit Jahren die starke Nummer zwei und bietet Omnichannel-Zahlungs- und Datenlösungen für Händler jeder Grösse. Das Omnichannel-Portfolio von Nexi reicht vom Kartenakzeptanzgeschäft über die reibungslose Terminalkassen-Integration bis hin zu komplexen E- und M-Commerce-Lösungen, ergänzt durch Dashboards zur einfachen Dateninterpretation. Mit Niederlassungen in allen Sprachregionen garantiert Nexi ihren Kunden eine umfassende und persönliche Betreuung vor Ort.

«Die intuitive, schnelle und sichere Zahlungsmöglichkeit gehört zu den Kernprozessen von Webprojekten und Apps. Wir sind glücklich, dass wir nun mit Nexi auch für diesen Bereich einen überaus kompetenten und vertrauenswürdigen Award-Partner gefunden haben. Nexi passt perfekt zu unserer Mission, herausragende Leistungen in der App- und Webentwicklung in der Schweiz zu würdigen und zu fördern», sagt Heinrich Meyer, Geschäftsführer Best of Swiss Web GmbH, zur Partnerschaft mit Nexi. (Best of Swiss Web/mc/ps)

Über die Awards

Der Best of Swiss Web Award zeichnet seit 2001 jährlich herausragende Webprojekte aus. Im Rahmen der Best of Swiss Apps Awards werden jährlich seit 2013 herausragende Mobile- und Web-Apps ausgezeichnet. Die Awards gehen an Projekte, die von Schweizer Unternehmen in Auftrag gegeben oder für Schweizer Unternehmen entwickelt worden sind. Best of Swiss Apps und Best of Swiss Web setzen Qualitätsstandards und fördern die Transparenz in der Schweizer App-, Software-, Mobile- und Web-Branche.

Die Ausschreibung für den Best of Swiss Web Award 2024 startet am 1. November 2023. Bis zum 8. März 2024 können Projekte eingereicht werden. Die Preisverleihung findet am 11. April 2024 statt.

Der Best of Swiss Apps Award 2024 startet nächsten Sommer.

Best of Swiss Web GmbH

Best of Swiss Apps und Best of Swiss Web sind Initiativen der Netzmedien AG, dem führenden Fachmedienunternehmen für ICT, Web, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik der Schweiz und Herausgeberin der “Netzwoche”. Die Trägerschaft obliegt der Best of Swiss Web GmbH.