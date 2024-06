Nexi E-Commerce-Studie: Globaler Wettbewerb wird für Schweizer Händler zur Herausforderung

Wallisellen – Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten orientieren sich auf der Suche nach den besten Angeboten immer häufiger in globalen Online-Shops. 2023 haben 51 % im Ausland bestellt, das sind 11 % mehr als Vorjahr. Deutschland ist mit 29 % die beliebteste Online-Destination für Einkäufe, gefolgt von China mit 22 % und Frankreich mit 11 %. Zwei Drittel der Befragten kaufen wegen dem günstigen Preis im Ausland ein, jeweils rund ein Drittel wegen dem grösseren Angebot oder weil das Produkt in der Schweiz nicht verfügbar ist. Die repräsentative Umfrage von Kantar Sifo im Auftrag von Nexi untersucht in regelmässigen Abständen die E-Commerce-Gewohnheiten der Schweizer Bevölkerung.

2023 haben die E-Commerce-Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr um 10 % zugelegt. Es wurden insgesamt CHF 44 Mrd. für Waren, Reisen und Dienstleistungen ausgegeben. Mit Ausgaben von CHF 18,5 Mrd. und einem Plus von 22 % hat der Wareneinkauf die Reisebranche an der Spitze abgelöst. Die Ausgaben für touristische Angebote haben sich nach einem steilen Anstieg im Vorjahr bei CHF 16,6 Mrd. eingependelt. Für Hotels und Flüge wurden jeweils CHF 5,8 Mrd. ausgegeben, für Charter- und Pauschalreisen CHF 1,6 Mrd. Kleider und Schuhe stehen mit Ausgaben von CHF 3,6 Mrd. respektive CHF 2,2 Mrd. nach wie vor ganz oben auf der Einkaufsliste, zusammen mit Lebensmitteln und Alkohol (CHF 3,1 Mrd.). Zum Zeitpunkt der Befragungen hatten 91 % in den letzten 28 Tagen online eingekauft, bei den 65- bis 79-Jährigen waren es 84 %. «Online-Einkäufe haben sich in allen Segmenten zur Konsumgewohnheit entwickelt, altersbedingte Unterschiede gibt es kaum noch», so Marianne Bregenzer, Country General Manager von Nexi Schweiz.

Globale Shops punkten mit Preis und Auswahl

China ist neben Deutschland die beliebteste Online-Shopping-Destination. Der günstige Preis und die grosse Auswahl tragen wesentlich dazu bei, dass man sich im Ausland eindeckt. Auf der anderen Seite finden 34 % der Befragten, dass das Retournieren von im Ausland bestellter Waren schwierig ist. «Unsere Umfrage zeigt, dass die Konsumenten lokale Ansprechpartner, Service und Kundennähe schätzen», so Bregenzer.

Lokal fühlt sich besser und familiärer an

Über zwei Drittel der Konsumentinnen und Konsumenten sind der Meinung, dass es sich gut anfühlt, lokale Geschäfte zu unterstützen – es ist persönlicher und familiärer. Trotzdem hat der Einkauf in lokalen Online-Shops gegenüber dem Vorjahr leicht abgenommen. «In Anbetracht der wachsenden Bedeutung chinesischer Online-Händler ist Regionalbezug ein wichtiges Differenzierungsmerkmal. ‹Click-and-collect› sowie das Zusammenführen von stationären und digitalen Dienstleistungen sind Heimvorteile, die der Schweizer Handel für sich nutzen kann. Der lokale Mehrwert kommt bei Kundinnen und Kunden gut an, so Bregenzer.»

Weniger Verpackung – mehr Kundenerlebnis

Die Verpackung ist heute genauso wichtig wie ein umweltfreundlicher Rückgabeprozess. Über die Hälfte will möglichst wenig Verpackungsmaterial und 27 % sind bereit, längere Lieferzeiten für eine rationalere Logistik in Kauf zu nehmen. Rund 20 % möchten bei ihrem Einkauf CO2 kompensieren und ebenso viele legen Wert auf eine klimafreundliche Auslieferung.

Der globale Wettbewerb ist digital

Der lokale Handel hat in den letzten Jahren einen digitalen Schub erlebt. Bei knapp jedem zweiten Omnichannel-Händler kann inzwischen im Online-Shop bestellt und anschliessend bei der Abholung im Ladengeschäft oder beim Pick-up bezahlt werden. Ein integrierter und effizienter Shopping- und Check-out-Prozess wird heute von Konsumentinnen und Konsumenten erwartet. «Damit das Kundenerlebnis nicht abbricht, muss die Customer-Journey durchgehend funktionieren», sagt Bregenzer. Wer sein Produkt online zum Beispiel mit Kreditkarte bezahlt, möchte bei einer Rückgabe im Ladengeschäft kein Bargeld erhalten, sondern eine Gutschrift auf sein Kartenkonto», sagt Bregenzer. Nexi unterstützt Bedürfnisse wie diese mit integrierten, digitalen und einfachen Bezahl- und Rückerstattungsprozessen, die sich global bewährt haben. «Als Spezialisten für Omnichannel können wir Schweizer Händlern helfen, ihre Online- und Offline-Angebote digital zu verknüpfen und so ganzheitliche Kundenerlebnisse zu bieten.» (Nexi/mc/ps)

Der Nexi E-Commerce-Report 2023 ist hier abrufbar

