ServiceNow und Zoom kündigen eine erweiterte strategische Allianz an

Zürich – Auf der jährlichen Partner- und Kundenveranstaltung von Zoom, Zoomtopia 2024, kündigten ServiceNow und Zoom eine erweiterte strategische Allianz an, um eine neue Ära der Intelligenz mit intelligenterer Zusammenarbeit und höchster Produktivität im gesamten Unternehmen einzuläuten. Die generativen KI-Technologien (GenAI) der beiden Unternehmen, ServiceNow Now Assist und Zoom AI Companion, werden in der ersten Hälfte des Jahres 2025 integriert, um Unternehmen eine erweiterte Workflow-Automatisierung für Aufgaben und Aktivitäten in Zoom und ServiceNow zu bieten.

Unternehmen sehen eine steigende Nachfrage nach KI-Tools, die über ihre wichtigen Geschäftsanwendungen hinweg funktionieren und es den Mitarbeitern ermöglichen, produktiver zu sein und Projekte voranzutreiben. Wie Gartner® feststellt, «ist die Mitarbeiter-Community bereit dazu, denn 92 % der Mitarbeiter sagen, dass sie wollen, dass KI sie bei administrativen Aufgaben unterstützt und Informationen zu einem bestimmten Thema zusammenfasst.»1 Durch diese neue Integration wird GenAI dazu beitragen, diesen Prozess zu verkürzen und zu rationalisieren.

«CEOs gehen von der KI-Faszination zu KI-gesteuerten ‑Geschäftsstrategien über‑, um exponentielle Verbesserungen in den Abläufen ihrer Unternehmen zu erzielen», sagt Bill McDermott, Chairman und CEO von ServiceNow. «ServiceNow und Zoom haben ein gemeinsames Ziel: die Teamarbeit zu verbessern. Unsere neue Integration führt von der Konversation zur unmittelbaren Aktion, spart Zeit und setzt Ressourcen frei, sodass sich die Mitarbeiter auf die Arbeit konzentrieren können, die am wichtigsten ist.»

«Durch unsere erweiterte Zusammenarbeit mit ServiceNow liefern wir weiterhin nahtlose Interaktionen über beide Plattformen mit GenAI-Funktionen und eingebetteten Benutzeroberflächen», sagt Eric S. Yuan, Gründer und CEO von Zoom. «Die Integration von Zoom AI Companion mit ServiceNow hebt die Produktivität auf die nächste Stufe und ermöglicht es Kunden, nahtlos von Meetings zur Produktivität überzugehen, den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und die Arbeitsabläufe zu optimieren.»

Zwei generative KI-Tools, eine intuitive Erfahrung zur Steigerung der Effizienz

GenAI schafft einen nahtlosen Informationsfluss zwischen den Orten, an denen Teams zusammenarbeiten. Ein Beispiel: Ein Team beginnt ein virtuelles Meeting, in dem es verschiedene Aspekte eines Projekts diskutiert und zusammenarbeitet. Durch diese neue Integration fasst der Zoom AI Companion die Diskussion des Teams zusammen und transkribiert sie, sofern dies erlaubt ist, und verwandelt Aktionspunkte in Aufgaben, die mit ServiceNow-Workflows verbunden sind.

Nach dem Meeting kann AI Companion mit Now Assist for Strategic Portfolio Management (SPM), der GenAI-fähigen Lösung von ServiceNow, zusammenarbeiten, um die richtigen Workflows auszulösen und Teams bei den nächsten Schritten zu unterstützen, z. B. bei der automatischen Erstellung von Tickets und deren Zuweisung an Teammitglieder. Anschliessend werden E-Mail-Benachrichtigungen mit den Erkenntnissen aus dem Meeting an die Teilnehmer gesendet, zusammen mit einer automatisch erstellten Zusammenfassung der Ergebnisse.

Verfügbarkeit

Die Integration erfordert den Kauf sowohl des benutzerdefinierten Zoom AI Companion Addons, als auch von ServiceNow Now Assist. Das angekündigte benutzerdefinierte Zoom AI Companion-Addon wird in der ersten Hälfte des Jahres 2025 allgemein verfügbar sein. (ServiceNow/mc/hfu)

1 GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.