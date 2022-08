Mobile Learning Startup doinstruct erhält siebenstellige Finanzierung vom High-Tech Gründerfonds und Born2Grow

Über doinstruct:

doinstruct wurde 2021 von Daniel Marinkovic und Charlotte Rothert in Osnabrück gegründet. Einige Monate später komplettierte der erfahrene Geschäftsführer Thorsten Groß das Team. Das komplementäre Trio lernte sich bei einem digitalen Schulungsprojekt in der Lebensmittelindustrie kennen. Dabei entstand die Idee, eine niedrigschwellige, mehrsprachige, mobile Schulungslösung für Frontlineworker zu entwickeln. Durch den Zielgruppenfokus konnte doinstruct innerhalb weniger Monate nach dem Launch des MVP Lebensmittelkonzerne, Mittelständler und Familienbetriebe von dem Einsatz ihrer Software überzeugen. Das Startup beschäftigt mittlerweile ein 12-köpfiges Team, dass u.a. aus Softwareentwicklern, Didaktikern sowie Designern besteht. doinstruct hat es sich zur Aufgabe gemacht eine besonders nutzerzentrierte Schulungssoftware zu entwickeln, die einfach in Unternehmen implementiert werden kann und 100% aller Mitarbeiter erreicht.