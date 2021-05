2. Women Empowerment Day

Nach der erfolgreichen ersten Ausführung im Jahr 2020 treffen sich am Donnerstag, 17. Juni 2021 (13:30–ca. 17.30 Uhr) zum zweiten Mal Frauen aus der Spitze ihres Fachs zum Women Empowerment Day (WED). Der WED, der dieses Mal coronabedingt komplett digital in einer hochwertigen Konferenzumgebung durchgeführt wird, inspiriert, bringt Frauen zusammen und will sie dazu ermächtigen, sich für globale und persönliche Anliegen einzusetzen.

Der Impact Hub Switzerland als Organisator konnte dafür eine ganze Reihe von hochkarätigen Sprecherinnen gewinnen, unter anderen werden auftreten:

Mit Doris Leuthard , Altbundesrätin & Verwaltungsrätin und Marie-Claire Graf , Co-Founder, Sustainability Week International & YOUNGO Focal Point at UNFCCC, sprechen zwei Generationen von Gestalterinnen miteinander übers Klima, und warum junge Menschen heute dafür streiken.

Prof. em. Dr. Kathrin Altwegg; Astrophysikerin & Projektleiterin Massenspektrometer Rosina an der Universität Bern, spricht über ihr Milliardenprojekt, Millionen Lichtjahre und das Muttersein.

Valérie Schelker, Leiterin Personal und Mitglied der Konzernleitung bei der Schweizerischen Post, spricht mit Amira Heim, Expert Commercial Office ebenfalls bei der Schweizerischen Post, über Selbstvertrauen und Offenheit.

, Leiterin Personal und Mitglied der Konzernleitung bei der Schweizerischen Post, spricht mit , Expert Commercial Office ebenfalls bei der Schweizerischen Post, über Selbstvertrauen und Offenheit. Dominique Gisin, Olympiasiegerin & Physikstudentin, spricht über Mentaltraining im Spitzensport.

