20’496 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb von 72 Stunden

Bern – In der Schweiz und in Liechtenstein sind nach Angaben des BAG in den letzten 72 Stunden 20’496 neue Coronavirus-Ansteckungen registriert worden. Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 8691. Am Freitag lag dieser Schnitt noch bei 9122, vor einer Woche bei 9534.

Zudem wurden 226 neue Spitaleinweisungen und 48 neue Todesfälle gemeldet. Aktuell werden 1663 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt, 3 Prozent weniger als in der Vorwoche. 314 Covid-19-Patienten befinden sich in Intensivbehandlung, 8 Prozent mehr als in der Vorwoche. Die Intensivbetten in den Spitälern sind 79 Prozent ausgelastet, 37 Prozent werden von Covid-19-Erkrankten belegt.

Bislang sind 66,78 Prozent der Schweizer Bevölkerung vollständig geimpft. Bei den über 65-Jährigen beträgt die Impfquote 89,86 Prozent, zudem wurden 56,64 Prozent eine Boosterimpfung verabreicht. Bei den 16- bis 64-Jährigen liegt der Anteil der komplett geimpften Personen bei 74,21 Prozent, geboostert wurden 11,16 Prozent. In der Altersgruppe der 12- bis 15-Jährigen sind 38,94 Prozent komplett geimpft. (awp/mc/pg)