36. Engelberger Symposium: Los geht’s! Worauf warten?

Engelberg – In unseren Köpfen kreisen unzählige Vorhaben, Sehnsüchte, Ideen und Träume. Das «Dennoch» überwiegt – manchmal. Oft verharren wir in der vermeintlichen Sicherheit des uns Bekannten. Warum ist das so? Wieso öffnen wir uns so zögerlich dem Neuen? Was bewegt uns in unserem Abwägen?

Wir gehen diesem Phänomen auf die Spur. Wir werfen einen genauen Blick hinter die Kulissen unserer Gedanken und erfahren, die Grenzen der Begrenztheit neu auszuloten und zu durchbrechen. Was hat noch Bestand? Wo liegen die aktuellen Herausforderungen, denen wir uns angesichts der Neuausrichtung von Identität und Nachhaltigkeits-imperativen zu stellen haben?

«Weg von – hin zu» ist der Fokus, auf den wir unser Augenmerk richten. Sich auf den Weg machen, sein Potenzial ausschöpfen, neue Muster einüben, die Grenzen des Möglichen erweitern, die Kraft des Handelns erfahren.

Und wo könnte man tiefgründiger darüber nachdenken als im Kraftort Kloster? «Los geht’s! Worauf warten?»

Datum/Zeit

Donnerstag, 23. November 2023, 9.00 Uhr bis Freitag, 24. November 2023, 14.00 Uhr

Tagungsort

Tagungsort ist der grosse Festsaal des Benediktinerstiftes Engelberg mit seiner einmaligen Atmossphäre.

