613 Coronavirus-Fälle in der Schweiz – Grenzverkehr im Tessin wird kanalisiert

Bern – Die Zahl der Coronavirus-Erkrankungen in der Schweiz steigt weiter rasant an: Am Mittwochmittag gab es 613 bestätigte Fälle, das sind 137 mehr als noch vor 24 Stunden, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilte.

Bei 32 weiteren Fällen liegt ein erstes positives Resultat vor. Werden diese bestätigt, sind es insgesamt 645 Coronavirus-Fälle in der Schweiz. Weitere Todesopfer sind nicht zu beklagen. Insgesamt starben in der Schweiz bisher drei Personen an der Covid-19-Erkrankung.

Drei Kantone ohne Ansteckungen

Nach Angaben des BAG wurden bis jetzt Fälle aus 23 Kantonen der Schweiz und aus dem Fürstentum Liechtenstein gemeldet. Mit Abstand am meisten Fälle gibt es zur Zeit im Kanton Tessin mit 128 bestätigten Coronavirus-Erkrankungen. Es folgen die Kantone Waadt (107), Genf (78) Zürich (58) und Bern (39). In den Kantonen Appenzell-Innerrhoden, Obwalden und Uri gibt es noch keine bestätigten Fälle.

#CoronaInfoCH #Coronavirus

Stand 11.03 12.00 sind 645 positiv getestete Fälle, davon drei im Fürstentum Liech-tenstein. 613 Fälle sind bestätigt und bei 32 Fällen liegt ein erstes positives Re-sultat vor, Bestätigung ausstehend. https://t.co/fbPZggF3pc pic.twitter.com/OzRDzz5O40 — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) March 11, 2020

Grenzverkehr im Tessin wird auf grössere Grenzübergänge kanalisiert

Die Eidgenössische Zollverwaltung hat nun beschlossen, den Grenzverkehr aus Italien – dem in Europa mit Abstand am stärksten betroffenen Land – ins Tessin zu kanalisieren. Die neun Grenzübergänge Pedrinate, Ponte Faloppia, Novazzano Marcetto, San Pietro di Stabio, Ligornetto Cantinetta, Arzo, Ponte Cremenaga, Cassinone und Indemini bleiben bis auf Weiteres geschlossen.

Die Grenze zu Italien aber bleibe offen für Grenzgängerinnen und Grenzgänger. Die EZV habe seit Montag ein Monitoringsystem eingerichtet, um die Wirksamkeit der seitens Italien angeordneten Massnahmen zu beobachten. Man arbeitet dabei mit intensivierten Stichproben und risikobasierten Kontrollen. Eine solche Massnahme sei beispielsweise das Kontrollieren der Grenzgänger-Ausweise. Ausserdem arbeitet die EZV mit den italienischen Partnerbehörden zusammen.

Schweizweit über 8000 Kontrollen

Wie Patrick Mathys, Leiter Krisenbewältigung beim BAG, vor den Medien in Bern weiter ausführte, wurden in der Schweiz bisher weit über 8000 Personen auf eine Infektion mit dem Coronavirus abgeklärt. Nur noch drei Kantone haben keine Ansteckungen gemeldet. (awp/mc/pg)

Bundesamt für Gesundheit