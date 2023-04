Abacus plant Übernahme von Umantis

Wittenbach – Das Schweizer Software-Unternehmen Abacus Research AG wird per Mitte Jahr das HR-Software-Unternehmen Haufe-umantis AG, eine Tochter der deutschen Haufe Group SE, übernehmen. Damit will Abacus nicht nur in der Schweiz, sondern besonders auch in Deutschland und Österreich ihre Position im Bereich digitaler Human Resources-Lösungen signifikant verstärken.

Die Abacus Research AG, die Schweizer Anbieterin von ERP-Produkten und Marktleader für Lohnbuchhaltungs-Software, erweitert durch die Übernahme des HR-Software-Unternehmens Haufe-umantis AG ihr Lohn & HR-Portfolio in den Bereichen Talent Management und Bewerbermanagement. Damit stärkt Abacus ihre Position in der Schweiz, Deutschland und Österreich, wodurch eine noch breitere Kundenbasis sowie eine verbesserte HR-Dienstleistung ermöglicht wird.

Die Abacus Research AG hat seit 2017 diverse Neuerungen in ihren HR-Applikationen getätigt und sich in dieser Zeit zu einem etablierten Anbieter technologischer Lösungen im Bereich Human Resources entwickelt. Allein im Jahr 2022 stieg die Zahl der Abos für Employee-Self-Services schweizweit von 426’000 auf 696’000. Durch die Übernahme von Umantis wird Abacus künftig in der Lage sein, ihr Angebot in verschiedenen Bereichen zu erweitern und auch in Deutschland und Österreich neue Kundinnen und Kunden zu erreichen.

Ein Vorvertrag zur Übernahme wurde von Abacus und Haufe-umantis AG Anfang April unterzeichnet. Der offizielle Kauf ist für Mitte Jahr vorgesehen. «Wir freuen uns, die Umantis inklusive der rund 90 Mitarbeitenden in die Abacus aufzunehmen», so Daniel Senn, heutiger COO und designierter Verwaltungsratspräsident der Abacus Research AG. «Umantis verfügt über umfassende Erfahrung und breite Kompetenz im HR-Bereich. Wir freuen uns darauf, künftig sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland und Österreich noch umfassendere HR-Lösungen anbieten zu können. Dies, indem wir bisherige Abacus-Produkte mit den von Umantis entwickelten technologischen Lösungen kombinieren.»

Axel Singler, CEO der Haufe-umantis AG, erachtet die Übernahme ebenfalls als positiv: «Wir sind überzeugt, dass wir zusammen mit der Abacus gemeinsame Lösungen entwickeln können, die für unsere Kundschaft in vielerlei Hinsicht grossen Mehrwert bringen werden. Dies stellt auch für unsere Mitarbeitenden eine Chance dar, sich künftig in noch umfassenderem Rahmen für optimale und zukunftsgerichtete HR-Lösungen einzusetzen.»

«Uns war wichtig, einen Käufer zu finden, der nicht nur die technischen und kundenbezogenen Voraussetzungen mitbringt, sondern auch über eine ähnliche Unternehmenskultur verfügt und unsere Werte teilt. In den Gesprächen stellte sich deshalb schnell heraus, dass Abacus unser Wunschpartner ist», sagt Birte Hackenjos, CEO der Haufe Group SE. (Abacus/mc/hfu)