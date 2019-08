AKW Beznau 1: Schnellabschaltung wegen Störung im Unterwerk

Baden / Beznau – Wegen einer Störung im Unterwerk des Kernkraftwerks Beznau kam es im Block 1 des KKB in der Nacht des 6. August zu einer Schnellabschaltung. Die Anlage ist laut Angaben der Betreiberin Axpo vom Dienstag in stabilem Zustand. Sie soll im Laufe des Vormittags in Absprache mit dem Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI wieder hochgefahren werden.

Am 6. August 2019 um 01.34 Uhr fiel im Unterwerk Beznau eine 220 kV Sammelschiene – wahrscheinlich in Folge eines Blitzschlags – aus. Damit war der Abtransport des im KKB produzierten Stroms teilweise nicht mehr gewährleistet.

Dies führte im Block 1 des KKB zu einer Schnellabschaltung und im Block 2 zu einem Lastabwurf, bei dem die Leistung auf den Eigenbedarf reduziert wurde.

Das Kernkraftwerk Beznau steht mit der Swissgrid betreffend des Zustands des UW Beznau und dem Höchstspannungsnetz in Kontakt. Ab 03.50 konnte im Block 2 die Leistung wieder erhöht werden. Block 1 wird aktuell für das Wiederanfahren vorbereitet. Es wird erwartet, dass Block 1 im Verlauf des Vormittags mit dem 220kV-Netz synchronisiert werden kann und die Produktion wieder aufnimmt.

Die Anlage reagierte auslegungsgemäss und die Sicherheit der Mitarbeitenden sowie der Bevölkerung war jederzeit gewährleistet. Die Aufsichtsbehörde ENSI sowie weitere relevante Stellen wurden vorschriftsgemäss informiert. (Axpo/mc/ps)

Axpo

KKW Beznau

ENSI