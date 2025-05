Schweizer Atomkraftwerke sind bei Hochwasser nicht gefährdet

Schweiz generiert erneut mehr Strom aus Wasserkraft als im Vorjahr

Am 1. Januar 2025 waren in der Schweiz 704 Wasserkraft-Zentralen mit einer Leistung grösser als 300 Kilowatt in Betrieb. Ihre maximal mögliche Leistung ab Generator nahm gegenüber dem Vorjahr um 43 Megawatt zu.