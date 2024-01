Amag-Geschäft kommt nach Corona-Dämpfer 2023 wieder in Schwung

Mercedes me Charge bündelt weltweit mehr als 1,5 Mio Ladepunkte

Durch ein engmaschiges, länderübergreifendes Ladenetz bietet Mercedes-Benz Kundinnen und Kunden in 31 Ländern einen bequemen Ladeservice. Rund 600’000 Ladepunkte befinden sich in Europa, mehr als 800’000 in Asien und rund 100.000 sind in Nordamerika angesiedelt.