AMAG Leasing AG emittiert zwei Auto Covered Bonds

Cham – Im Rahmen ihres Auto Covered Program hat die AMAG Leasing AG erfolgreich zwei festverzinsliche Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 300 Millionen Franken emittiert.

Unter der Federführung der Zürcher Kantonalbank, der Luzerner Kantonalbank und Raiffeisen konnte die AMAG Leasing AG zwei weitere Anleihen für das Auto Covered Program ausgeben. Die mittels Leasingforderungen besicherten Anleihen sind in zwei Tranchen aufgeteilt.

Die erste Tranche hat ein Volumen von 175 Mio. Franken, einen Coupon von 0.75% p.a. und eine Laufzeit von 3,33 Jahren. Die zweite Tranche hat ein Volumen von 125 Mio. Franken, einen Coupon von 0.95% p.a. und eine Laufzeit von 6 Jahren. (pd/mc)

Amag Group