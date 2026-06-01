AMAG Leasing AG emittiert zwei Bonds mit einem Gesamtvolumen von 310 Millionen Franken

Cham – Die AMAG Leasing AG hat erfolgreich zwei Senior Unsecured Bonds im Gesamtwert von 310 Millionen Franken platziert.

Unter der Federführung der UBS AG, der Basler Kantonalbank und der Bank J. Safra Sarasin AG konnte die AMAG Leasing AG zwei weitere Anleihen begeben. Die erste Tranche weist ein Volumen von 180 Mio. Franken, einen Coupon von 1.35% p.a. und eine Laufzeit von 3,48 Jahren auf. Die zweite Tranche hat ein Volumen von 130 Mio. Franken, einen Coupon von 1.70% p.a. und eine Laufzeit von 6,25 Jahren. Das gesamte Emissionsvolumen von 310 Mio. Franken konnte schnell erreicht werden. (AMAG/mc/ps)