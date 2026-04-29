CFO Kay Wassmund verlässt die AMAG Leasing AG – Cédric Nyvlt übernimmt per 1. Juli 2026

Zürich – Nach über fünf Jahren als CFO verlässt Kay Wassmund die AMAG Leasing AG auf eigenen Wunsch, um sich künftig nicht operativen Aufgaben zu widmen. Die Nachfolge wird im Rahmen einer internen Lösung geregelt: Cédric Nyvlt übernimmt die Funktion des CFO per 1. Juli 2026.

Kay Wassmund trat 2020 in die AMAG Gruppe ein und war als CFO der AMAG Leasing AG tätig. Die positive Entwicklung des Unternehmens hat er in dieser Zeit massgeblich geprägt. Unter seiner Leitung wurden die Ergebnisse kontinuierlich gesteigert, die Profitabilität nachhaltig gestärkt und wichtige Grundlagen für weiteres Wachstum geschaffen. «Kay Wassmund hat die AMAG Leasing AG mit strategischer Klarheit und umfassender Finanzkompetenz wesentlich weiterentwickelt. Sein Beitrag zur nachhaltigen und erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens ist von bleibendem Wert», sagt Managing Director der AMAG Leasing AG, Nicole Pauli. Wassmund verlässt die AMAG Gruppe, um neue berufliche Schwerpunkte ausserhalb von operativen Funktionen zu setzen.

Mit Cédric Nyvlt übernimmt ein ausgewiesener Finanzexperte aus den eigenen Reihen. Seine berufliche Laufbahn in der AMAG Gruppe begann er als Leiter Controlling bei der AMAG Leasing AG und leitete anschliessend verschiedene Bereiche innerhalb der Gruppe, unter anderem im AMAG Innovation & Ventures LAB sowie der AMAG Retail AG.

Per 1. Juli 2026 kehrt er nun wieder an seine alte Wirkungsstätte zurück. «Mit Cédric Nyvlt gewinnen wir einen Nachfolger, der sowohl unsere Branche als auch das Unternehmen bestens kennt und mit fundierten Fachkenntnissen einen entscheidenden Beitrag zur Weiterentwicklung der AMAG Leasing leisten wird», erklärt Nicole Pauli. (pd/mc/pg)