Angelo Accardi wird neuer CEO von Forvis Mazars in der Schweiz

Zürich – Angelo Accardi übernimmt zum 1. März 2025 als neuer Chief Executive Officer die Leitung von Forvis Mazars in der Schweiz. Er folgt auf José Caneda, der das Unternehmen neun Jahre geleitet und entscheidend geprägt hat.

Eine Führungskraft aus den eigenen Reihen

Die Partnerschaft von Forvis Mazars in der Schweiz hat Angelo Accardi als neuen CEO von Forvis Mazars in der

Schweiz gewählt. Der 42-jährige Betriebsökonom und diplomierter Wirtschaftsprüfer blickt auf eine langjährige

Karriere bei Forvis Mazars in der Schweiz zurück. Er startete seine Laufbahn 2008 als Junior im Bereich Audit & Assurance für Versicherungen und gehörte zu einem der ersten Mitarbeiter am Standort in Zürich. Im Jahr 2020 wurde Angelo Accardi in die Geschäftsleitung als Leiter des Financial Services Bereichs berufen.

«Wir sind sehr stolz auf diese besondere Erfolgsgeschichte: Angelo hat bei uns jede Stufe der Karriereleiter erklommen, verkörpert unsere Werte wie kein anderer und übernimmt nun die Führung des Unternehmens, das er selbst massgeblich mit aufgebaut hat, um es in die nächste Strategieperiode zu führen», sagt José Caneda, Präsident des Verwaltungsrates bei Forvis Mazars in der Schweiz.

Eine Ära des Wachstums und der Transformation

José Caneda übergibt sein Amt nach neun erfolgreichen Jahren, in welcher sich das Unternehmen in der Schweiz fundamental verändert hat. Unter seiner Leitung wuchs Forvis Mazars in der Schweiz von 100 auf über 450

Mitarbeitende. Mit der Eröffnung neuer Standorte in der West- wie auch in der Deutschschweiz sowie der

Lancierung neuer Dienstleistungen in den Bereichen Audit, Consulting, Tax, Outsourcing, Financial Advisory und Nachhaltigkeit, hat sich das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen in der Schweiz als verlässlicher Partner für KMU und Grossunternehmen etabliert.

José Caneda wird nach der Übergabe der CEO-Rolle weiterhin als Verwaltungsratspräsident von Forvis Mazars in der Schweiz tätig sein und zusätzlich Führungsaufgaben auf Gruppenebene übernehmen.

Weiteres Wachstum im Fokus

Auch in der neuen Strategieperiode strebt Forvis Mazars in der Schweiz weiterhin ein signifikantes Wachstum an, um der steigenden Nachfrage mit erweiterten Dienstleistungen, zusätzlichen Expertinnen und Experten sowie neuen Standorten gerecht zu werden.

«Der Kern unserer Strategie liegt in der Förderung von Talenten und der Weiterentwicklung unserer einzigartigen

Unternehmenskultur, die uns auszeichnet. Diese Kultur basiert auf einer starken Kombination aus

Unternehmergeist, Gemeinschaftssinn und Exzellenz. Sie ist ein entscheidendes Differenzierungsmerkmal für unsere Kunden und bildet die Grundlage für unser weiteres Wachstum. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit herausragenden Mitarbeitenden und Kunden unser Unternehmen in die nächste Strategieperiode zu führen”, sagt Angelo Accardi, CEO von Forvis Mazars in der Schweiz. (Forvis Mazars/mc/ps)

Über Forvis Mazars

Forvis Mazars Group SC ist ein unabhängiges Mitglied von Forvis Mazars Global, einem führenden Professional Services-Netzwerk. Als international integrierte Partnerschaft ist die Forvis Mazars Group SC in über 100 Ländern und Regionen der Welt tätig und auf die Bereiche Audit, Tax sowie Advisory spezialisiert. Die Partnerschaft greift auf die Expertise und das kulturelle Know-how von mehr als 40.000 Mitarbeitenden weltweit zurück, um Kundinnen und Kunden jeder Grösse in jeder Phase ihrer Entwicklung zu unterstützen. In der Schweiz arbeiten mehr als 450 Expertinnen und Experten an zehn verschiedenen Standorten.

forvismazars.com/ch