«Avec»-Läden gibt es bald auch in Deutschland

Zürich – Der Kiosk-Konzern Valora bringt das in der Schweiz bekannte Ladenformat «Avec» nach Deutschland. Man habe von der Deutschen Bahn den Auftrag für den Betrieb von 95 der rund 200 ServiceStore DB-Verkaufsstellen erhalten; und 80 davon sollen nun innerhalb der nächsten zwölf Monate zu «Avec»-Läden werden, wie Valora am Mittwoch mitteilte.

Damit setze Valora auf ein bewährtes Convenience-Konzept, das sich in der Schweiz mit rund 350 Verkaufsstellen etabliert habe, so das Communiqué weiter. Neben den neuen «Avec»-Stores ist Valora, das zum mexikanischen Femsa-Konzern gehört, bereits mit zahlreichen Press & Books Filialen an den deutschen Bahnhöfen präsent. Von den 95 Verkaufsstellen, die von der Deutschen Bahn nun an Valora vermietet werden, werden künftig mindestens sieben als P&B betrieben.

Zudem betreibt Valora 79 Ditsch Standorte, 68 BackWerk bzw. Back-Factory Verkaufsstellen sowie 10 Frittenwerk-Locations an Bahnhöfen. Die Valora Gruppe konzentriert sich auf hochfrequentierte Lagen an Verkehrsknotenpunkten, Einkaufszentren, Tankstellen und vermehrt auch in Innenstädten. (awp/mc/pg)