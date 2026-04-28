BDO bleibt auf Wachstumskurs

Zürich – BDO hat im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 293.6 Millionen Franken erzielt. Das entspricht einem Wachstum von 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders positiv entwickelte sich der Bereich Steuern & Recht. Gleichzeitig gewann bereichsübergreifende Beratung an Bedeutung, etwa bei Unternehmensverkäufen und digitalen Unternehmenslösungen.

Orientierung in einem zunehmend vernetzten Umfeld

Das Jahr 2025 verlangte Entscheidungsstärke und Resilienz. Die wirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen haben die Entscheidungslogik vieler Unternehmen grundlegend verändert.

CEO Thomas Studhalter sagt: «Märkte, Regulierung und Technologie lassen sich nicht mehr getrennt betrachten. Unsere Kundinnen und Kunden stehen vor Entscheidungen, bei denen wirtschaftliche, regulatorische und technologische Entwicklungen zusammenkommen. Unsere Aufgabe ist es, diese Zusammenhänge einzuordnen und ihnen Orientierung zu geben, damit fundierte Entscheidungen möglich werden.»

Für viele Unternehmen rückte damit die Frage in den Vordergrund, wie sich neue Vorgaben, technologische Möglichkeiten und betriebliche Anforderungen konkret umsetzen lassen. Diese Entwicklung zeigte sich auch in der Nachfrage nach Leistungen, bei denen BDO ihre Kundinnen und Kunden über mehrere Fachbereiche hinweg begleitet.

Digitalisierung als Treiber der Weiterentwicklung

BDO trieb die Weiterentwicklung ihrer Dienstleistungen im Jahr 2025 konsequent voran – mit der Digitalisierung als zentralem Hebel. Der gezielte Einsatz digitaler Lösungen sowie die systematische Optimierung interner Prozesse standen dabei im Zentrum.

Digitale Werkzeuge und automatisierte Abläufe tragen wesentlich dazu bei, administrative Tätigkeiten zu reduzieren und mehr Zeit für anspruchsvolle Prüfung- oder Beratungsmandate zu schaffen. Damit können Fachkompetenz und Erfahrung der Mitarbeitenden gezielter eingesetzt werden.

Parallel dazu investiert BDO konsequent in die fachliche Entwicklung ihrer Mitarbeitenden. Rund fünf Prozent des Gesamtbudgets flossen in Aus‑ und Weiterbildung. Auch die technologischen Kompetenzen werden laufend ausgebaut.

Im Berichtsjahr bereitete BDO zudem die Zusammenführung aller digitalen Einheiten zu BDO Digital vor. Seit dem 1. Januar 2026 ist dieser Schritt umgesetzt und der Marktauftritt erfolgt unter dem Namen «BDO Digital».

Entwicklung der Geschäftsbereiche

Die Wirtschaftsprüfung setzte die positive Entwicklung der letzten Jahre fort (CHF Mio. 98.0, +2,2%). Verschärfte Anforderungen an Dokumentation, Risikoorientierung und Transparenz prägen die Branche weiterhin. BDO investierte gezielt in Qualitätsmanagement und prüfungsunterstützende Technologien, um diesen Anforderungen gerecht zu werden und den hohen Anspruch an Qualität weiter zu stärken. Ergänzend ist zu erwähnen, dass seit 1. Januar 2025 bestimmte Dienstleistungen des Bereichs Risk und Performance Advisory Services nicht mehr in der Wirtschaftsprüfung, sondern in der Beratung angesiedelt sind (die Kerndienstleistungen der Wirtschaftsprüfung sind um rund 6 Prozent gewachsen).

Der Bereich Treuhand entwickelte sich ebenfalls positiv (CHF Mio. 90.6, +1,1%). Viele Unternehmen setzen verstärkt auf integrierte Lösungen, bei denen Treuhanddienstleistungen mit digitalen Prozessen und betriebswirtschaftlicher Beratung verbunden werden. Gleichzeitig verändern Automatisierung und standardisierte Systeme die klassischen Treuhandprozesse. Vor diesem Hintergrund trieb BDO ihre Transformation von der klassischen Treuhandanbieterin zur technologiegestützten Dienstleisterin auch im Berichtsjahr konsequent voran.

Der Bereich Steuern & Recht blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück (CHF Mio. 37.8, +7,9%). Es war geprägt von geopolitischen, regulatorischen und (handels)politischen Entwicklungen mit unmittelbaren Auswirkungen auf steuerliche Fragestellungen. Entsprechend stieg die Nachfrage nach spezialisierter und integrierter Steuer- und Rechtsberatung.

Im Bereich Financial Services standen bei BDO strategische Fokussierung, Effizienzsteigerung und der Ausbau spezialisierter Prüfungs- und Beratungskompetenzen im Fokus. Trotz einer Straffung des Dienstleistungsangebots blieb der Umsatz stabil auf Vorjahresniveau (CHF Mio. 19.4) und bildet eine solide Grundlage für die Weiterentwicklung kundenzentrierter Dienstleistungen.

Die weiteren Dienstleistungen erzielten einen Umsatz von CHF Mio. 47.8 (+14,1%). Positiv entwickelten sich insbesondere die Bereiche Deal Advisory und Abacus. Der M&A-Markt präsentierte sich nach einer Phase der Zurückhaltung wieder lebendiger. Zudem investierten viele Unternehmen verstärkt in die Weiterentwicklung ihrer Geschäftsmodelle und -prozesse.

BDO Nachhaltigkeitsbericht 2025

Zeitgleich mit dem Geschäftsbericht veröffentlicht BDO auch den Nachhaltigkeitsbericht 2025. Dieser dokumentiert Fortschritte in zentralen Bereichen der Unternehmensverantwortung. Im Berichtsjahr konnte BDO die Gesamtemissionen um 10,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr reduzieren. Dazu beigetragen hat unter anderem eine weitere Reduktion der Emissionen aus Geschäftsreisen und Mobilität der Mitarbeitenden. Für ihre Nachhaltigkeitsleistungen wurde BDO Schweiz erstmals mit der EcoVadis‑Silbermedaille ausgezeichnet und zählt damit zu den besten 15 Prozent der weltweit bewerteten Unternehmen.

Weitere Informationen zum Geschäftsverlauf 2025 sowie zum Nachhaltigkeitsbericht sind verfügbar unter www.bdo.ch/gb2025 und www.bdo.ch/nachhaltigkeitsbericht2025. (BDO/mc/hfu)