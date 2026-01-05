BDO Schweiz ernennt neuen VRP und zwei neue Mitglieder der Geschäftsleitung

Zürich – Per 1. Januar 2026 hat Stephan Bolliger das Präsidium des Verwaltungsrats von BDO übernommen. Gleichzeitig werden Michael Bitzi, neuer Leiter der Region Zentralschweiz, und Matthias Hildebrandt, neuer Leiter der Region Mittelland, Teil der Geschäftsleitung. Sie folgen auf Peter Baumgartner und Harry Affolter, die BDO nach vielen Jahren erfolgreicher Tätigkeit verlassen.

Der neue Verwaltungsratspräsident von BDO heisst Stephan Bolliger. Er ist seit 30 Jahren im Unternehmen tätig und leitet die Region Nordwestschweiz. Aus dieser Rolle und als Geschäftsleitungsmitglied bringt Bolliger umfassende Kundenerfahrung und fundiertes Branchenwissen in die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens ein.

Bolliger folgt auf Harry Affolter, der während vier Jahren Verwaltungsratspräsident und insgesamt 40 Jahre für BDO tätig war, zuletzt als Leiter der Region Mittelland. Affolter ist aufgrund der altersbedingten Amtszeitbeschränkung aus Verwaltungsrat und Geschäftsleitung ausgetreten und verlässt BDO per 31. Januar 2026.

Neue Mitglieder der Geschäftsleitung: Michael Bitzi und Matthias Hildebrandt

Seit dem 1. Januar 2026 sind Michael Bitzi und Matthias Hildebrandt Teil der Geschäftsleitung von BDO. Michael Bitzi, seit 35 Jahren bei BDO, übernimmt die Leitung der Region Zentralschweiz von Peter Baumgartner, der frühzeitig in Pension gegangen ist. Bitzi verantwortete als Mitglied der Regionaldirektion seit 2021 die Standorte der Region Zentralschweiz und war vorher rund 10 Jahre Standortleiter in Zug. Matthias Hildebrandt, seit 2012 im Unternehmen, übernimmt die Leitung der Region Mittelland von Harry Affolter. Hildebrandt leitete den Bereich Wirtschaftsprüfung und hat seit 2020 am Standort Bern die Niederlassungsleitung inne.

Weitere personelle Veränderungen in den Regionen

Mit den Veränderungen in der Geschäftsleitung wurden auf regionaler Ebene folgende Posten per 1. Januar 2026 intern nachbesetzt:

David Dahinden, bisher Standortleiter in Sursee, ist neu Mitglied der Regionaldirektion Zentralschweiz. Seine Nachfolge als Standortleiter in Sursee übernimmt André Vonarburg.

Christian Zumstein übernimmt die Leitung des Standorts Solothurn von Harry Affolter.

Thomas Bigler und Michael Käsermann sind neu Mitglieder der Regionaldirektion Mittelland.

(pd/mc/pg)