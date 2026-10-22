Berner Regierungsrat Pierre Alain Schnegg will Bundesrat werden

Bern – Für die Nachfolge von Bundesrat Guy Parmelin gibt es nach Céline Amaudruz und Rémy Wyssmann einen dritten Kandidaten: Wie die Berner SVP mitteilt, hat der französischsprachige Berner Regierungsrat Pierre Alain Schnegg seine Kandidatur eingereicht.

Die SVP Kanton Bern begrüsst die Kandidatur. Sie zeigt sich überzeugt, dass das Kandidierendenfeld mit der Kandidatur Schnegg ideal ergänzt wird, denn mit mehreren qualifizierten frankophonen Kandidaturen werde die beste Ausgangslage für die Wahl eines französischsprechenden Bundesratsmitglieds am 9. Dezember 2026 geschaffen.

Der 64-jährige Schnegg gehört der Berner Kantonsregierung seit 2016 an und steht der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion vor. Von 2009 bis 2016 war Schnegg Verwaltungsratspräsident der Hôpital du Jura bernois SA. 2013 trat er der SVP bei. Von 2014 bis 2016 war er Mitglied des Grossen Rates des Kantons Bern. Von 2015 bis 2016 war er Präsident des Bernjurassischen Rates. Bei der Regierungsratsersatzwahl 2016 wurde er in die Regierung des Kantons Bern gewählt und bei den Wahlen 2018, 2022 und 2026 bestätigt. Schnegg ist aktives Mitglied der Freikirche Gemeinde für Christus. Er wohnt in Champoz (JU), ist verheiratet und hat vier Kinder. (mc/pg)