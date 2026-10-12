BKW baut Windportfolio in Deutschland aus

Bern – Die BKW übernimmt den Windpark Öhringen-Karlsfurt in Baden-Württemberg. Der Windpark soll im ersten Quartal 2027 in Betrieb gehen und jährlich mehr als 80 GWh erneuerbaren Strom produzieren. Mit der Akquisition erweitert die BKW ihr Windportfolio in Deutschland um 33,6 MW und baut ihre erneuerbare Energieproduktion in einem ihrer europäischen Kernmärkte weiter aus.

Die BKW hat den Vertrag mit dem Projektentwickler ABO Energy für den Kauf des Windparks Öhringen-Karlsfurt Anfang Oktober 2026 unterzeichnet. ABO Energy hat den Windpark entwickelt und realisiert ihn schlüsselfertig. Die Bauarbeiten laufen seit dem zweiten Quartal 2025 und werden im ersten Quartal 2027 abgeschlossen.

Installiere Leistung von 33,6 MW

Der Windpark Öhringen-Karlsfurt umfasst sieben Windenergieanlagen mit einer Leistung von je 4,8 MW. Zusammen erreichen sie eine installierte Leistung von 33,6 MW und werden voraussichtlich mehr als 80 GWh erneuerbaren Strom pro Jahr produzieren. Der Verkauf der Stromproduktion ist über das deutsche Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) langfristig abgesichert.

Gezielter Ausbau im deutschen Windmarkt

Mit dem Windpark Öhringen-Karlsfurt erhöht die BKW ihre installierte Onshore-Windleistung in Deutschland von 183 MW auf rund 217 MW. Der Standort in Baden-Württemberg ergänzt das bislang stärker im Norden Deutschlands konzentrierte Windportfolio und stellt es geografisch breiter auf. «Mit der Akquisition von Öhringen-Karlsfurt setzen wir ein klares Zeichen für weiteres Wachstum: Erstmals seit mehr als zehn Jahren investieren wir wieder in einen Onshore-Windpark in Deutschland und bauen unsere Position in einem unserer europäischen Kernmärkte gezielt aus. Dabei denken wir erneuerbare Erzeugung und Flexibilität konsequent zusammen – denn erst ihr Zusammenspiel ermöglicht ein leistungsfähiges, resilientes und zukunftsfähiges Energiesystem», sagt Margarita Aleksieva, Executive Vice President Energy Production.

Nach der Inbetriebnahme des 125-MW-Windparks Cerignola in Italien Anfang 2026 folgt mit Öhringen-Karlsfurt ein weiterer Wachstumsschritt im europäischen Windportfolio. Der Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion ist ein zentraler Bestandteil der Strategie «BKW Solutions 2030». Dabei verfolgt die BKW konsequent einen disziplinierten Investitionsansatz: Jedes Projekt muss einen klaren strategischen Beitrag leisten und zugleich die definierten Renditeanforderungen erfüllen. Auf diese Weise verbindet die BKW den gezielten Ausbau ihres Erneuerbaren-Portfolios mit wertschaffendem Wachstum. (pd/mc/pg)