BKW übernimmt deutsche ABE Gruppe

Bern – Die BKW baut ihre Dienstleistungen im Bereich der Energieanlagen in Deutschland weiter aus. Mit der ABE Gruppe GmbH übernimmt sie eine Full-Service-Dienstleisterin rund um das Thema Anlagen und Betriebstechnik der Energieversorgung für Netzbetreiber, Windparkentwickler und Industrie. Die ABE ergänzt die Aktivitäten der BKW Infra Services in Deutschland sowohl geografisch als auch thematisch.

1992 gegründet, hat die ABE Gruppe GmbH ihren Sitz in Barsbüttel bei Hamburg sowie einen Standort in Leck bei Flensburg. Sie beschäftigt rund 80 Personen. Ihr Leistungsportfolio umfasst die Entwicklung, Planung, Errichtung, Betriebsführung und Instandhaltung sowie die Zertifizierung von Energieverteilungs-, Speicherungs- und Erzeugungsanlagen. In den vergangenen rund 20 Jahren hat die ABE-Gruppe etwa 2’500 Windenergieanlagen und 500 Infrastrukturanlagen mit einer elektrischen Anschlussleistung von rund 6 Gigawatt planerisch begleitet. Rund die Hälfte ihres Umsatzes erzielt sie mit dem Servicegeschäft, insbesondere mit der Betriebsführung von elektrotechnischen Infrastrukturen sowie dem Unterhalt und der Vermietung von Transformatorenstationen. Dies gibt der ABE langjährige und stabile Kundenbeziehungen sowie eine robuste Auftragsstruktur.

Wachstumsmarkt Dezentralisierung und Digitalisierung

Die europäische Stromnetzinfrastruktur erfährt über das nächste Jahrzehnt einen starken Aus- und Umbau. Zentrale Treiber sind die Anforderungen der Energiewende, vor allem der steigende Anteil erneuerbarer Energieproduktion, die Dezentralisierung der Energiesysteme, wachsende Überalterung der Anlagen sowie die Digitalisierungsbestrebungen. «Mit der ABE können wir uns in diesem attraktiven Wachstumsmarkt als führende Anbieterin positionieren. Die ABE ergänzt und erweitert unsere Angebote rund um die Energie-Anlagentechnik ideal», sagt Sven Behrend, CEO von BKW Infra Services. (BKW/mc/hfu)