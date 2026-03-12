«Brack – Unboxing Football» gewinnt den 7. SPONSORING EXCELLENCE AWARD von SPONSORING SCHWEIZ

SPONSORING SCHWEIZ hat Brack im Kunsthaus Zürich mit dem 7. SPONSORING EXCELLENCE AWARD ausgezeichnet. Die Kampagne «Unboxing Football» setzte sich gegen viele weitere spannende Projekte durch. Sonderpreise gingen an UBS, AXA und Raiffeisen. Ausserdem wurden die Migros («MERCI») und die SRG/SSR (Eurovision Song Contest) für besondere Leistungen ausgezeichnet.

Brack ist seit der Saison 2025/26 Namenspartner der Brack Super League. Der Onlinehändler erweiterte somit sein Engagement als SFV-Nachwuchspartner um die höchste Spielklasse im Schweizer Fussball, um Fans echten Mehrwert zu bieten. Sponsoring, Marke und Firmenstrategie verschmelzen. Mit Innovation und Spass gelingt es Brack, das Engagement auf allen 5 P des Marketing-Mixes zu leben: Sortimente, Merchandising, Preis, kreative Aktivierungen vor Ort und die Verlegung des MA-Fests ins Stadion machen die BSL zu einem holistischen Ansatz mit klaren Erfolgen.

Jurypräsident Oliver Niedermann: «Der Sponsoring Excellence Award zeigt Jahr für Jahr eindrücklich, wie innovativ und wirkungsvoll sich das Sponsoring in der Schweiz entwickelt. Die Qualität und strategische Tiefe der eingereichten Projekte spiegeln einen Markt wider, der sich dynamisch weiterentwickelt und echten Mehrwert für Marken, Partner und Zielgruppen schafft. Mit «Brack – Unboxing Football» zeichnen wir ein Projekt aus, das diese Entwicklung beispielhaft verkörpert: Es denkt Sponsoring ganzheitlich, verbindet Marke und Engagement konsequent mit der Unternehmensstrategie und schafft ein Erlebnis, das weit über klassische Präsenz hinausgeht.»

Zahlreiche Sonderpreise

Die sechsköpfige, unabhängige Jury durchleuchtete alle eingegebenen Projekte intensiv und legte dabei ein besonderes Augenmerk auf die Kriterien Innovation, Relevanz, Kreativität und Wirkung. Die hohen Bewertungen führten zur Vergabe von drei Sonderpreisen sowie zwei Achievement Awards:

Sonderpreis Activation: Swiss Skills, UBS

Als Hauptpartnerin der SwissSkills präsentierte sich UBS 2025 bei der Berufsmesse über 120’000 Jugendlichen mit einem Erlebnis, dass es so noch nie gegeben hat. UBS positionierte sich als progressive Brand und vor allem als innovative, nahbare Arbeitgeberin und Förderin junger Berufstalente. Unter dem Claim «Activate your superpower!» konnten Jugendliche ihre Stärken in einer interaktiven Superhero-Transformation entdecken. Mit KI & Gamification wurde das Standerlebnis unvergesslich.

Sonderpreis Responsibility: 150-Jahr-Jubiläum, AXA

Das 150-Jahr-Jubiläum von AXA Schweiz stand im Zeichen der Biodiversität. In Winterthur ermöglichte AXA Mikrowälder sowie begrünte Dächer von Bushaltestellen und wertete den Park rund um den Hauptsitz biodivers auf. Schweizweit wurde mit der «Flora Futura»-Initiative die biodiverse Aufwertung von rund 2 Mio m² unterstützt – rund ein m² pro Kund:in. Auch ging AXA mit der Flora Futura Box auf Roadshow und feierte das Jubiläum mit den Mitarbeitenden an einem thematisch passenden Fest.

Sonderpreis Pioneer: Lokalbonus, Raiffeisen

Zum 125-Jahr-Jubiläum lancierte Raiffeisen 2025 den Lokalbonus auf Lokalhelden.ch. Lokale Raiffeisenbanken stellten einen Spendentopf für gemeinnützige Projekte in ihrer Region bereit. Die Mittelvergabe erfolgte nach einem partizipativen Ansatz: Je höher die Anzahl Stimmen für ein Vorhaben, desto grösser der zugewiesene Förderbetrag. So erhielten Genossenschafter und Jungkunden die Gelegenheit, Genossenschaft und das Engagement ihrer Bank in der Region zu erleben.

Achievement Awards für die Migros und SRG/SSR

Erstmals überhaupt verlieh SPONSORING SCHWEIZ in diesem Jahr auch Awards für besondere Leistungen. Diese erbrachten die Migros mit ihrer Kampagne «MERCI. 100 Jahre Migros» und die SRG/SSR, die beim Eurovision Song Contest Basel mit innovativen Medienkooperationen, sowie gemeinsam mit Sponsoren und Partnern produzierten Inhalten, ein europaweit wegweisendes Publikumserlebnis mit grosser Sichtbarkeit schuf. (pd/mc/pg)