BYD wird offizieller Partner von Manchester City

Manchester – BYD, der weltweit führende Hersteller von New Energy Vehicles (NEV) und nachhaltigen Mobilitätslösungen, wird offizieller Automobilpartner des Manchester City Football Club.

Neben der Lieferung von BYD- und DENZA- sowie weiteren Fahrzeugen an Manchester City bringt die BYD Group ihre Expertise im Bereich neuer Energien ein – unter anderem durch Fahrzeugladeinfrastruktur und Energiespeicherbatterien an der City Football Academy. Diese ist das hochmoderne Trainings- und Entwicklungszentrum des Clubs, in dem die Männer-, Frauen- und Nachwuchsteams beheimatet sind.

Ab sofort wird das BYD-Branding auf dem Trainingsärmel der ersten Herrenmannschaft zu sehen sein, ab der kommenden Saison auch bei der ersten Frauenmannschaft. BYD wird zudem im Etihad Stadium präsent sein. Das Logo des Unternehmens ist unter anderem auf den Kopfstützen der Trainerbänke abgebildet. Darüber hinaus wird eines der BYD-Fahrzeuge den offiziellen Mannschaftsbus der ersten Herrenmannschaft von Manchester City bei Heimspielen der Premier League und nationalen Pokalspielen ins Stadion führen.

Die neue Partnerschaft ist ein weiterer Schritt in der Strategie von BYD, seine Präsenz im internationalen Fussball auszubauen und die Bekanntheit seiner Marke, Fahrzeuge und Technologieprodukte zu steigern. Zuvor war das Unternehmen offizieller Sponsor der UEFA EURO 2024 sowie der UEFA European Under-21 Championship 2025. (pd/hzi/pg)