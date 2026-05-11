moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

HUG ist neuer Hauptsponsor der Pfadibewegung Schweiz
Unternehmen Schweiz

HUG ist neuer Hauptsponsor der Pfadibewegung Schweiz

HUG ist neuer Hauptsponsor der Pfadibewegung Schweiz
(v.l.n.r.) Marianne Wüthrich Gross, Co-Geschäftsleiterin Hug, Oliver Funk, Co-Präsident PBS, Philippe Keller, Geschäftsleiter PBS, Anna Hug, Co-Geschäftsleiterin Hug. (Foto: zvg)
Von moneycab

Malters/Bern – Die HUG AG und die Pfadibewegung Schweiz (PBS) gehen eine Partnerschaft ein: Seit Anfang Mai 2026 ist HUG neuer Hauptsponsor der Pfadibewegung Schweiz.

Mit der neuen Partnerschaft engagiert sich HUG als offizieller Hauptsponsor der PBS, der grössten Jugendbewegung der Schweiz. HUG und die Pfadibewegung Schweiz hätten viele Gemeinsamkeiten, die verbindend wirkten, heisst es in einer Pressemeldung. Dazu gehörten unter anderem Werte wie Gemeinschaft und Zusammenhalt, Verantwortung, Nachhaltigkeit, Sorge zur Natur und Hilfsbereitschaft.

Lagerpaket für Pfadilager
Für die Pfadis bringt der neue Hauptsponsor einen direkten und nützlichen Mehrwert: HUG schickt mit dem Logistikpartner hajk, dem offiziellen Ausrüster der Pfadibewegung Schweiz, Pakete voller Leckereien aus der HUG-Backstube wie DAR-VIDA Cracker und Wernli Biscuits in die Pfadilager. (mc/pg)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie jetzt:
«Brack – Unboxing Football» gewinnt den 7. SPONSORING EXCELLENCE AWARD von SPONSORING SCHWEIZ
(zvg)
12.März 2026 — 07:30 Uhr
«Brack – Unboxing Football» gewinnt den 7. SPONSORING EXCELLENCE AWARD von SPONSORING SCHWEIZ

SPONSORING SCHWEIZ hat Brack im Kunsthaus Zürich mit dem 7. SPONSORING EXCELLENCE AWARD ausgezeichnet. Die Kampagne «Unboxing Football» setzte sich gegen viele weitere spannende Projekte durch. Sonderpreise gingen an UBS, AXA und Raiffeisen. Ausserdem wurden die Migros («MERCI») und die SRG/SSR (Eurovision Song Contest) für besondere Leistungen ausgezeichnet. Brack ist seit der Saison 2025/26 Namenspartner […]