HUG ist neuer Hauptsponsor der Pfadibewegung Schweiz

Malters/Bern – Die HUG AG und die Pfadibewegung Schweiz (PBS) gehen eine Partnerschaft ein: Seit Anfang Mai 2026 ist HUG neuer Hauptsponsor der Pfadibewegung Schweiz.

Mit der neuen Partnerschaft engagiert sich HUG als offizieller Hauptsponsor der PBS, der grössten Jugendbewegung der Schweiz. HUG und die Pfadibewegung Schweiz hätten viele Gemeinsamkeiten, die verbindend wirkten, heisst es in einer Pressemeldung. Dazu gehörten unter anderem Werte wie Gemeinschaft und Zusammenhalt, Verantwortung, Nachhaltigkeit, Sorge zur Natur und Hilfsbereitschaft.

Lagerpaket für Pfadilager

Für die Pfadis bringt der neue Hauptsponsor einen direkten und nützlichen Mehrwert: HUG schickt mit dem Logistikpartner hajk, dem offiziellen Ausrüster der Pfadibewegung Schweiz, Pakete voller Leckereien aus der HUG-Backstube wie DAR-VIDA Cracker und Wernli Biscuits in die Pfadilager. (mc/pg)